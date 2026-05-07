Έντομα και ζέστη: Οι εναλλακτικές λύσεις αντί για σήτες που κερδίζουν έδαφος στα σπίτια

Με την άνοιξη και το καλοκαίρι τα έντομα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη φύση και κατ’ επέκταση και μέσα στα σπίτια, με αποτέλεσμα η προστασία των εσωτερικών χώρων να γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Μέχρι σήμερα, η πιο συνηθισμένη λύση παραμένει η τοποθέτηση σήτας στα παράθυρα και τις πόρτες, καθώς εμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο των εντόμων, χωρίς να περιορίζει τον αερισμό του χώρου.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η εγκατάστασή της δεν είναι εύκολη, είτε λόγω κατασκευής είτε λόγω τύπου κουφωμάτων, δημιουργώντας ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν αρκετές πρακτικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα κεριά σιτρονέλας, τα οποία με το φυσικό τους άρωμα λειτουργούν ως απωθητικό για τα κουνούπια, προσφέροντας ταυτόχρονα και διακοσμητικό αποτέλεσμα στον χώρο. Επίσης, υπάρχουν μικρές συσκευές-ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται κυρίως σε σημεία όπως τραπέζια φαγητού, δημιουργώντας ρεύμα αέρα που δυσκολεύει την προσέγγιση των εντόμων.

Παράλληλα, οικολογικές παγίδες με φυσικά αρώματα συμβάλλουν στην απομάκρυνση εντόμων όπως κουνούπια και μύγες, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Την ίδια ώρα, στην αγορά διατίθενται και συσκευές υπερήχων που συνδέονται απλά στην πρίζα και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, ενώ αρκετοί επιλέγουν και ηλεκτρικές αντικουνουπικές λάμπες, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν ή να κρεμαστούν σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Οι συγκεκριμένες λύσεις προσφέρουν ευκολία στη χρήση και ικανοποιητική κάλυψη, αποτελώντας μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των εντόμων κατά τους θερμούς μήνες.

