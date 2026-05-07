Πατάτες: Παραμένουν φρέσκες χωρίς φύτρες για 6 μήνες αν αποθηκευτούν σε ένα… απρόσμενο σημείο

Οι πατάτες αποτελούν βασικό τρόφιμο σε κάθε κουζίνα και η σωστή αποθήκευσή τους μπορεί να τις διατηρήσει φρέσκες για πολύ μεγαλύτερο διάστημα στο σπίτι. Αν μείνουν στην πλαστική συσκευασία στην οποία συνήθως αγοράζονται, είναι πιθανό να βγάλουν φύτρες ή να πρασινίσουν πριν προλάβετε να τις καταναλώσετε.

Ευτυχώς, αυτό μπορεί εύκολα να αποφευχθεί ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες συστάσεις της αρμόδιας αρχής τροφίμων, οι πατάτες μπορούν να αποθηκεύονται είτε στο ψυγείο είτε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Στο παρελθόν, υπήρχαν επιφυλάξεις για τη φύλαξή τους στο ψυγείο λόγω πιθανής αύξησης της ακρυλαμίδης, μιας ουσίας που συνδέεται με κινδύνους για την υγεία. Πλέον όμως, η αποθήκευση στο ψυγείο θεωρείται αποδεκτή, κάτι που αναγράφεται και στη συσκευασία τους.

Οι ίδιες βασικές αρχές ισχύουν και για το ψυγείο: οι πατάτες πρέπει να έχουν χώρο για να «αναπνέουν», να μην πιέζονται και να βρίσκονται μακριά από τρόφιμα με υγρασία.

Ένα πρακτικό tip είναι να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά συρτάρια: ένα για πατάτες και ριζώδη λαχανικά και ένα για πιο ευπαθή τρόφιμα όπως ντομάτες και πιπεριές. Καλό είναι επίσης να αφαιρείτε τις πατάτες από τις πλαστικές σακούλες και να τοποθετείτε χαρτί κουζίνας στον πάτο του δοχείου για να απορροφά την υγρασία.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τις διατηρήσετε σε μια χάρτινη σακούλα ή σε ένα δροσερό, σκοτεινό ντουλάπι. Η θερμοκρασία πρέπει να παραμένει κάτω από 10°C και οι πατάτες να βρίσκονται μακριά από πηγές θερμότητας.

Ιδανικά, αποθηκεύστε τις σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε καλάθι ή υφασμάτινη σακούλα, ποτέ σε πλαστικό. Επίσης, πρέπει να είναι εντελώς στεγνές, καθώς η υγρασία επιταχύνει τη σήψη και τη φύτρωση.

Το σκοτάδι είναι εξίσου σημαντικό, καθώς το φως ενεργοποιεί τη φωτοσύνθεση και οδηγεί στη δημιουργία φύτρων.

Επιπλέον, μην αποθηκεύετε τις πατάτες μαζί με άλλα τρόφιμα, ιδιαίτερα κρεμμύδια, καθώς απελευθερώνουν αέρια που επιταχύνουν την ωρίμανση και αλλοίωση.

Με τη σωστή προετοιμασία («ωρίμανση»), οι πατάτες μπορούν να διατηρηθούν έως και 6 μήνες:

Επιλέξτε πατάτες σκληρές, χωρίς χτυπήματα ή σημάδια αλλοίωσης

Μην τις πλύνετε πριν την αποθήκευση (αφαιρέστε μόνο το χώμα)

Τοποθετήστε τις σε σκοτεινό σημείο, χωρίς να ακουμπά η μία την άλλη

Αφήστε τις εκεί για 1-2 εβδομάδες

Στη συνέχεια φυλάξτε τις σε δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο χώρο

Τέλος, ελέγχετε τακτικά την κατάστασή τους και αφαιρείτε όσες έχουν αρχίσει να χαλάνε ή να φυτρώνουν.

