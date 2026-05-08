EuroLeague: Στο F-4 και η Ρεάλ - Περιμένει Παναθηναϊκό η Βαλένθια

Στην Αθήνα θα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης στις 22-24 Μαϊου, όπου θα διεκδικήσει το 12ο κύπελλο πρωταθλητριών της Ιστορίας της. Η «βασίλισσα» νίκησε 87-81 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας και έκανε το 3-1 στη σειρά των αναμετρήσεων των play off της Euroleague.

Έτσι, η πολυνίκης του θεσμού, προκρίθηκε στο Final Four του ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή την Βαλένθια.

Με ένα εντυπωσιακό 16-5 στα πρώτα πέντε λεπτά της δεύτερης περιόδου, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε δήλωση... νίκης, ξεφεύγοντας με 39-26 (15΄). Στη συνέχεια η Χάποελ προσπαθούσε να πλησιάσει, αλλά όσο στηριζόταν αποκλειστικά σε δύο παίκτες (Οτούρου, Μίτσιτς) κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό.

Κι αυτό γιατί οι Ισπανοί έβρισκαν λύσεις από παντού με επτά παίκτες να μοιράζονται το σκοράρισμα! Με την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ένα γρήγορο 5-0 της Ρεάλ εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (68-53) μετατρέποντας το υπόλοιπο σε τυπική διαδικασία.

Εξωπραγματική εμφάνιση Μίτσιτς, που έκλεισε τη σεζόν με... παραλίγο triple double (18π., 7ρ., 11ασ.) ενώ τόσο αυτός όσο και ο Οτούρου είχαν 34 στην αξιολόγηση! Μέτρησε, όμως, περισσότερο η πολυφωνία της Ρεάλ με πέντε παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων (και έναν 9) καθώς και η κυριαρχία στα ριμπάουντ (41-29)

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 9 (1), Μπράιαντ 12 (2), Πάλατιν, Τίμορ, Έντουαρντς 10 (2), Ράντολφ 3 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (2), Ουέινραϊτ, Οτούρου 29



ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 10 (2), Αμπάλντε, Καμπάτσο 11 (2), Οκέκε 7 (1), Χεζόνια 14 (1), Μαλεντόν 14 (1), Ντεκ 2, Γκαρούμπα 16, Γιουλ, Φελίζ 9, Λεν 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΚ – Μάλαγα 78-65: Μαγική πρόκριση σον τελικό του Basketball Champions League!