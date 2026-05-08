Το "βαρόμετρο" της δυσπιστίας: Σκάνδαλα, υποκλοπές και η δημοσκοπική υπεροχή της Λάουρα Κοβέσι

Σε μια συγκυρία έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το ζήτημα των υποκλοπών να επανέρχονται δυναμικά στην επικαιρότητα, δύο νέες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα πολιτικό τοπίο με αυξημένη κοινωνική δυσπιστία, αλλά και σαφή απαίτηση για λογοδοσία και διαφάνεια. Τα ευρήματα των MRB και Pulse καταγράφουν ισχυρή εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι, την ώρα που η κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «πολιτικών σκοπιμοτήτων» φαίνεται να μην πείθει την πλειονότητα της κοινής γνώμης.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται να συνδέουν άμεσα τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εκλογική τους στάση, ενώ πλειοψηφικά ζητούν περαιτέρω κοινοβουλευική διερεύνηση τόσο για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων όσο και για τις υποκλοπές. Παράλληλα, παρά τη διατήρηση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου και την πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, τα ποσοστά υπέρ της «κυβερνητικής αλλαγής» παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, στοιχείο που αναδεικνύει τη φθορά που προκαλούν οι συνεχείς πολιτικές και θεσμικές κρίσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετρήσεις για τα υπό διαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα των Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά, τα οποία φαίνεται να καταγράφουν υπαρκτή – αν και ακόμη ρευστή – δυναμική, σε μια περίοδο όπου η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αναζητά νέα σημεία ισορροπίας.





Δημοσκόπηση MRB: «Χαστούκι» στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ – 7 στους 10 εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία





Εμπιστοσύνη εκφράζουν οι Έλληνες πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει πολιτικές σκοπιμότητες γύρω από την υπόθεση.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι θεωρούν αμερόληπτη τη δράση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι, γεγονός που αποτυπώνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό.





Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν στη διαφάνεια.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:

το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»,



το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει,



το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»,



το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»,



το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά».





Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»



το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»



το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»



το 58% «σίγουρα λάθος»



το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»





Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

36% «πολύ καθοριστικό»



24,7% «αρκετά καθοριστικό»



19,2% «όχι και τόσο»



16,5% «καθόλου»



3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»



Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

το 63,1% λέει «σίγουρα»,



το 16,7% λέει «μάλλον»,



το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»,



το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»,



Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό».





Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:

το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»,



το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»,



το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»,



το 13% «σίγουρα διαφωνώ».



Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»,



το 13,5% λέει «μάλλον»,



το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»,



το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή».



Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

22,5% η Νέα Δημοκρατία



3,9% ΣΥΡΙΖΑ



11,3% ΠΑΣΟΚ



6% ΚΚΕ



8,5% Ελληνική Λύση



1,8% Νίκη



7,9% Πλεύση Ελευθερίας



Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%





Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:

28,8% Νέα Δημοκρατία



5% ΣΥΡΙΖΑ



14,5% ΠΑΣΟΚ



7,7% ΚΚΕ



10,9% Ελληνική Λύση



2,3% Νίκη



10,1% Πλεύση Ελευθερίας





Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»,



12,1% «μάλλον»,



15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»,



57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».



Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»,



18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»,



18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»,



49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».



Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»,



9,8% «μάλλον»,



15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»,



67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».

Δημοσκόπηση Pulse: Πόσοι ψηφίζουν τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού – Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό





Tις προθέσεις των πολιτών απέναντι στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα, καθώς και την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολίτες αξιολογούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ απαντούν και στο ενδεχόμενο να στηρίξουν τα νέα πολιτικά σχήματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Η έρευνα δείχνει επίσης το ποσοστό επιρροής που αναμένεται να έχουν τα νέα κόμματα στα ήδη υπάρχοντα κοινοβουλευτικά.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Pulse καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ειδικότερα, ΝΔ συγκεντρώνει 24% έναντι 12% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας που έχουν από 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 1,5%, όσο και η Δημοκράτες-Προοδευτικό Κίνημα, η Σπαρτιάτες με 1%, όσο και η Νέα Αριστερά, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 11%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 17,5%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5% έναντι 14,5% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜέΡΑ25 με 3%, ΝΙΚΗ με 2%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2%, Σπαρτιάτες με 1%, Νέα Αριστερά με 1% και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 13%.

Ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 20%, ενώ το 71% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 21%, ενώ το 68% δεν θα το ψήφιζε.

Ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 12%, ενώ το 78% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Όσον αφορά τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το 8% απαντά ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, το 37% θεωρεί το ίδιο, αλλά ότι χρειάζονται και άλλα, το 43% ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και το 12% ότι δεν έχει ενημερωθεί.

