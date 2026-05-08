Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι με φινόκιο και λεμονάτη σάλτσα στη γάστρα

Υλικά

Για 4 άτομα

1 μεγάλο ψάρι (λαβράκι ή τσιπούρα, 1-1,5 κιλό), καθαρισμένο

2 φινόκιο, σε πολύ λεπτές φέτες

2 κολοκύθια, σε λεπτές ροδέλες

1 πράσο, σε λεπτές φέτες

2 πατάτες, σε λεπτές φέτες

100 ml ε.π. ελαιόλαδο

100 ml λευκό ξηρό κρασί

1 λεμόνι, τον χυμό και το ξύσμα

1 κ.γ. θυμάρι ή μάραθο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα. Κόβουμε το φινόκιο, τα κολοκύθια, το πράσο και τις πατάτες σε όσο το δυνατόν πιο λεπτές φέτες, για να ψηθούν ομοιόμορφα και να γίνουν σχεδόν μελωμένα.

Βήμα 2

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα λαχανικά και προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το θυμάρι. Τα ανακατεύουμε καλά με τα χέρια.

Βήμα 3

Στρώνουμε τα λαχανικά στη βάση της γάστρας δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση. Αυτή



η βάση θα λειτουργήσει σαν στρώμα για το ψάρι, απορροφώντας τους χυμούς του και δίνοντας βάθος στο τελικό αποτέλεσμα.

Βήμα 4

Αλατοπιπερώνουμε το ψάρι καλά εξωτερικά και εσωτερικά. Στην κοιλιά του προσθέτουμε λίγο ξύσμα λεμονιού και μερικές λεπτές φέτες φινόκιο. Τοποθετούμε το ψάρι πάνω από τα λαχανικά χωρίς να το πιέζουμε.

Βήμα 5

Περιχύνουμε το φαγητό με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και το λευκό κρασί, φροντίζοντας να πάει παντού το υγρό μέσα στη γάστρα.

Βήμα 6

Κλείνουμε το καπάκι και ψήνουμε για περίπου 45΄. Στη συνέχεια ανοίγουμε τη γάστρα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10΄-15΄. Σε αυτό το στάδιο εξατμίζονται τα περιττά υγρά και η σάλτσα δένει ελαφρά, ενώ το ψάρι παίρνει ένα πολύ ωραίο, ελαφρύ χρώμα.

Βήμα 7

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, το αφήνουμε για 5΄ εκτός φούρνου να σταθεί πριν το σερβίρισμα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

