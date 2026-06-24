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ΚΡΗΤΗ

Ιερά Μονή Επανωσήφη: Τίμησαν τους 18 νεομάρτυρες μοναχούς στα "Ρημάμπελα"

επανωσηφης - ρημαμπελα
clock 19:07 | 24/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Με βαθιά θρησκευτική κατάνυξη και έντονο ιστορικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια εκδήλωση μνήμης για τους 18 Νεομάρτυρες Μοναχούς της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων της Μονής, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών στον ιστορικό χώρο του «παλιού Αγίου Γεωργίου», στην τοποθεσία Ρημάμπελα.

Στα «Ρημάμπελα» της Ιστορίας

Η επιλογή του σημείου για την τέλεση της μνήμης δεν είναι τυχαία. Η τοποθεσία «Ρημάμπελα» (παλαιά, εγκαταλελειμμένα αμπέλια) συνδέεται άμεσα με τις ρίζες και τις πιο σκοτεινές, αλλά και ένδοξες σελίδες της Μονής Επανωσήφη

διονυσιος ηγουμενος επανωσηφη

Η Θυσία του 1821: Κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το μοναστήρι υπέστη τη μανία των Οθωμανών κατακτητών. Συνολικά 18 μοναχοί εκτελέστηκαν, αρνούμενοι να προδώσουν την πίστη τους και την πατρίδα.

ρημαμπελα επανωσηφης

Ο Σύλλογος Φίλων κρατά άσβεστη αυτή την ιστορική παρακαταθήκη, μετατρέποντας τον παλαιό ναό σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Κρήτη.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Η φετινή εκδήλωση έστειλε το μήνυμα πως η ιστορική μνήμη της Κρήτης παραμένει ζωντανή, υποστηριζόμενη από ανθρώπους που αναγνωρίζουν την αξία της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς

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