Ηράκλειο: Νέκρωσαν τα μεγάλα εργοτάξια - Μαζική συμμετοχή στην πανοικοδομική απεργία

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η Πανοικοδομική Απεργία. Τα μεγάλα εργοτάξια του νομού νέκρωσαν. Τις προηγούμενες ημέρες στην διάρκεια των περιοδειών οι οικοδόμοι κατανόησαν το πλαίσιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων.

Από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων τόνισε ότι τα οξυμμένα προβλήματα του κλάδου είναι απόρροια της αντεργατικής πολιτικής, των αντεργατικών μέτρων και της έντασης της εκμετάλλευσης του ιδρώτα μας από τη μεγαλοεργοδοσία.

Το μεροκάματο, παρόλο που έχει αυξηθεί με τον αγώνα μας και τις ΣΣΕ που υπογράψαμε, δεν φτάνει, εξανεμίζεται από την άμεση και έμμεση φοροληστεία, τη μεγάλη ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο σούπερ μάρκετ.

Image

Στο ένσημο έχει απογειωθεί η κλοπή. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα και η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως κανονικότητα. Εμείς, αγωνιούμε και παλεύουμε να συμπληρώσουμε τα ένσημα για να βγούμε στη σύνταξη, να έχουμε γιατρό και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να καλύψουμε τρύπες και κενά και το 50% των ενσήμων πάει στην τσέπη της μεγαλοεργοδοσίας του κλάδου.

Στους χώρους δουλειάς ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα διαρκές μακελειό. Από την αρχή του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους 13 συνάδελφοι. Πέρυσι φτάσαμε τους 36. Αντί να παρθούν μέτρα για να προστατευτούμε, η κυβέρνηση μας λέει να δουλέψουμε από το πρωί ως το βράδυ, 13 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Χωρίς ντροπή, μας λένε ότι είναι επιλογή και δικαίωμα μας.

Με την αντεργατική πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου και άγριας εκμετάλλευσης.

Δίνουμε μια μεγάλη μάχη μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνδέονται μεταξύ τους. Έχουν όλα τις ίδιες αιτίες. Απέναντι στην κυβέρνηση, την πολιτική κόστους – οφέλους, των κερδών για τους λίγους και των προβλημάτων και των αδιεξόδων για τους πολλούς. Μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο, αλλά έχουμε μεγάλη δύναμη για να επιβάλλουμε το δίκιο. Δίνουμε ραντεβού στο μεγάλο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώνουμε ότι Θα τα καταφέρουμε ξανά γιατί έχουμε τη δύναμη, έχουμε το μπόι να σαρώσουμε ότι βρίσκεται απέναντι στη ζωή μας.

Image

Όλοι στον αγώνα για να γίνει πραγματικότητα το δίκιο του εργάτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Οι τελευταίες ώρες της Σταυρούλας Λεβεντάκη, πριν τη δολοφονία (βίντεο)

Κρήτη: Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό - τουρισμό και οι οικοδόμοι

Ηράκλειο: Λένε «όχι» στη δομή μεταναστών και ζητούν εξηγήσεις