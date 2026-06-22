Ηράκλειο: Τα "γιαπιά" της οργής - Στους δρόμους οι οικοδόμοι με 13 νεκρούς από την αρχή του έτους

Με τη μαύρη λίστα των εργατικών δυστυχημάτων να αριθμεί ήδη 13 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους, οι οικοδόμοι του Ηρακλείου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι καθημερινές περιοδείες στα εργοτάξια του νομού προετοιμάζουν το έδαφος για την Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν προς κάθε κατεύθυνση πως οι υποσχέσεις και τα ευχολόγια των κυβερνώντων έχουν τελειώσει, απαιτώντας τώρα συγκεκριμένες λύσεις και μέτρα προστασίας της ζωής τους.

Η ανακοίνωση του συνδικάτου:

Συνεχίζονται οι περιοδείες μπροστά στην Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία Τετάρτη 24 Ιούνη και στη συγκέντρωση 10πμ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.



Κάθε μέρα που περνάει βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που συνεχώς οξύνονται και έχουν μεγάλες συνέπειες στη ζωή μας. Έχουμε καθήκον να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, οργανώνοντας τον αγώνα μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε πανελλαδικό επίπεδο. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων και των διεκδικήσεών μας.

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Δε θέλουμε άλλα «κούφια λόγια» και «υποσχέσεις» από τους κυβερνώντες. Δεν ικανοποιούμαστε με «ευχολόγια», «λόγια παρηγοριάς» και διαπιστώσεις ότι έχουμε δίκιο, ότι «πρέπει να κάνουμε υπομονή και κάποια στιγμή θα φτιάξουν τα πράγματα».

Διεκδικούμε απαντήσεις, λύσεις και συγκεκριμένες πράξεις!



Από την αρχή του χρόνου 13 συνάδελφοι έχουν σκοτωθεί στους τόπους δουλειάς, στον κλάδο των κατασκευών.

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Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν. Η κυβέρνηση, με την αντεργατική πολιτική της, εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά.

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Τέρμα τα ψέματα!



Ø Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων.

Ø Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ø 7ωρο-5νθημερο-35ωρο.

Ø Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ø Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Ø Να κηρυχτεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Μπροστά μας έχουμε δύσκολο δρόμο, αλλά έχουμε μεγάλη δύναμη για να επιβάλλουμε το δίκιο μας με σταθμό την Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 24 Ιούνη και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 10 το πρωί.

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Στήριξη από το ΕΚΗ

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζει την συμπαράστασή του στην Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία της 24ης Ιούνη και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικό και αγωνιστικό «παρών» στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στο ΕΚΗ.

Οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για αξιοπρεπείς όρους εργασίας, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Βασικός σταθμός αυτής της μάχης είναι η επιτυχία της απεργίας στις 24 Ιούνη, με αιτήματα:

· Μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων.

· Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

· Καθιέρωση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου.

· Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

· Αναγνώριση και απόδοση των υπέρ αγνώστων ενσήμων στους δικαιούχους τους.

· Κήρυξη της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Η μάχη για την υποχρεωτικότητα της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφορά το σύνολο των εργαζομένων στις κατασκευές, καθώς θα διασφαλίσει αυξήσεις στα κατώτερα μεροκάματα και στα επιδόματα για όλους τους οικοδόμους, σε κάθε έργο και εργοτάξιο.

Την ίδια στιγμή, η διεκδίκηση αυτή συνδέεται άμεσα με τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια συνεχίζουν να κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Από την αρχή του χρόνου ο κλάδος των κατασκευών θρηνεί 12 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες τραυματισμένους.

Απαιτούμε να μπει τέλος στην κλοπή των ενσήμων, να καταγράφεται κάθε μέρα εργασίας και να αντιστοιχεί σε ένσημο, ενώ διεκδικούν την άμεση απόδοση των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων στους πραγματικούς δικαιούχους τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση και την αξιοπρεπή διαβίωση μετά από δεκαετίες σκληρής εργασίας.

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