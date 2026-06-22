Mπάσκετ: Η Αναγέννηση παρουσίασε στην ΕΟΚ το αίτημα της για την wild card

Την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημέρωσαν σήμερα οι τρεις σύλλογοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση της wild card για συμμετοχή στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία μπάσκετ, καταθέτοντας τα επίσημα προσχέδιά τους.



Το εισιτήριο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο διεκδικούν η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ο Απόλλων Πάτρας και ο Σπόρτιγκ. Η τελική επιλογή των διοικούντων αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα.



Το παζλ του νέου πρωταθλήματος της Α2 συμπληρώνουν δεκαπέντε ακόμη ομάδες, που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο πρωτάθλημα.



Συγκεκριμένα αυτές είναι: o Πανιώνιος, τα Μέγαρα, ο Πρωτέας Βούλας, ο Παπάγος, η Χαλκίδα, το Ψυχικό, το Λαύριο, ο Κόροιβος, ο Πανερυθραϊκός, οι Σοφάδες, οι Μαχητές, ο Αμύντας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ο Γλαύκος/Έσπερος και η Κομοτηνή.



Οι πληροφορίες πάντως θέλουν το συγκρότημα του Αρκαλοχωρίου να συγκεντρώνει αρκετές (αν όχι τις περισσότερες) πιθανότητας εξασφάλισης της ελεύθερης κάρτας συμμετοχής στην Elite League. Η Κρήτη δεν έχει εδώ και χρόνια ομάδα είτε στην Elite League είτε στη Basket League ενώ την ίδια ώρα η ΕΟΚ επιθυμεί την ανάπτυξη της σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή.