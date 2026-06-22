Το σκόρδο Λάρισας "ετοιμάζει βαλίτσες για Ιαπωνία" (κι όχι για να διώξει το κακό μάτι!)

Ποιος να το φανταζόταν ότι ο δρόμος για τη μακροζωία των Ιαπώνων περνάει από τον κάμπο της Λάρισας; Κι όμως, οι άνθρωποι της διάσημης φαρμακευτικής εταιρείας Wakunaga πήραν το αεροπλάνο, διένυσαν 9.500 χιλιόμετρα και προσγειώθηκαν στον Πλατύκαμπο, με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να αγοράσουν το τοπικό σκόρδο!Τι δουλειά έχει, λοιπόν, το σούσι με τη σκορδαλιά;

Ένα σκόρδο με... πτυχίο και περγαμηνές

Όλα ξεκίνησαν όταν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισαν να βάλουν το σκόρδο Πλατυκάμπου στο μικροσκόπιο. Τα αποτελέσματα; Εντυπωσιακά.

Η συγκεκριμένη ποικιλία (που πλέον κυκλοφορεί με το brand eNtopio) αποδείχθηκε ότι είναι μια πραγματική «βόμβα» υγείας.Όταν τα επιστημονικά δεδομένα παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο στο Μόναχο, οι Ιάπωνες –που λατρεύουν τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής και ψάχνουν πάντα το μυστικό της νεότητας– έπαθαν... πλάκα.

Κατάλαβαν αμέσως ότι αυτό το σκόρδο δεν είναι απλώς για να νοστιμίζει τα φαγητά, αλλά μια κορυφαία φαρμακευτική πρώτη ύλη.

Από τον κάμπο στα ράφια της Ιαπωνίας

Η Wakunaga, που παράγει μερικά από τα πιο διάσημα συμπληρώματα σκόρδου στον κόσμο (το γνωστό Kyolic), δεν έχασε χρόνο. Εκπρόσωποί της ταξίδεψαν μέχρι τη Θεσσαλία, περπάτησαν στα χωράφια, μίλησαν με τους παραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου και «έκλεισαν» τη μεγάλη συμφωνία.

Μετά από χρόνια προσπαθειών και γραφειοκρατίας, το deal έκλεισε και τα ελληνικά σκόρδα ετοιμάζουν βαλίτσες για την Ασία. Εκεί, θα μετατραπούν σε premium κάψουλες υγείας, βοηθώντας στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων και στην τόνωση του οργανισμού.

Το μάθημα της ιστορίας;

Η παράδοση 200 ετών των Θεσσαλών καλλιεργητών, σε συνδυασμό με την ελληνική επιστημονική έρευνα, δημιούργησαν ένα success story που αποδεικνύει ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μπορεί να κατακτήσει ακόμα και τις πιο απαιτητικές αγορές του πλανήτη.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα παραπονεθείτε για τη μυρωδιά του σκόρδου στο φαγητό, θυμηθείτε:

Στην Ιαπωνία πληρώνουν χρυσάφι για χάρη του!

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