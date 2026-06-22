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ΚΡΗΤΗ

Ένταση στη Λότζια: Διακόπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τη δομή στους Αθανάτους

δημοτικο συμβουλιο - δομη
clock 18:41 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου οδήγησε το φορτισμένο κλίμα  και η  ένταση που είχε δημιουργηθεί στην αίθουσα, με την παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω δημοτικών κοινοτήτων  που αντιδρούν στην δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. 

Εξώδικο πολιτών σε δήμο και Περιφέρεια

Εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης υπέβαλαν πολίτες, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο δημιουργίας προσωρινής δομής στον χώρο του πρώην ελαιουργείου Σκουλούδη.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν σχεδιάζει την εγκατάσταση τέτοιας δομής, υπογραμμίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε τη σχετική αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στις 18.00 μ.μ

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