Ηράκλειο: "Μπλόκο" των δημοτικών κοινοτήτων στο Π.Δ. που "στραγγαλίζει" την ύπαιθρο

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, με κοινό ψήφισμα τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος 129/2025, κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην περιουσία των κατοίκων και στην αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στο Ηράκλειο, με αποκλειστικό αντικείμενο τα νέα κριτήρια οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με το κοινό ψήφισμα, η εφαρμογή του Π.Δ. και η αναδρομική χρήση των οικιστικών κριτηρίων του 1983 οδηγούν σε δραστική συρρίκνωση των υφιστάμενων ορίων χωριών. Όπως επισημαίνουν οι Πρόεδροι, ακίνητα που επί δεκαετίες θεωρούνταν νόμιμα οικοδομήσιμα οικόπεδα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε απλά αγροτεμάχια.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων ου Δήμου Ηρακλείου, υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή απαξιώνει την περιουσία των δημοτών, «παγώνει» κάθε δυνατότητα οικιστικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στερεί από νεότερες γενιές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη στον τόπο καταγωγής τους.

Στο ψήφισμά τους δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν, όπως αναφέρουν, τον πολεοδομικό και οικονομικό στραγγαλισμό των Κοινοτήτων τους και ζητούν την άμεση τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 129/2025 που επιβάλλουν τη συρρίκνωση των ορίων.

Παράλληλα, ζητούν να επεκταθεί η προστατευτική ρύθμιση εξαίρεσης για τη διατήρηση των υφιστάμενων ορίων σε όλους τους ζωντανούς και αναπτυσσόμενους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι Πρόεδροι καλούν σε κοινή σύσκεψη τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστούν άμεσα νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες.

Η ανοιχτή συζήτηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρακίων.

Το κοινό Ψήφισμα - Διαμαρτυρία των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου

«Στο Ηράκλειο, σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, με αποκλειστικό θέμα τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η εφαρμογή του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 129/2025) σχετικά με τα κριτήρια οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

Μετά από εκτενή συζήτηση και τοποθετήσεις όλων των παρευρισκόμενων Προέδρων, εκφράστηκε ομόφωνα η έντονη αντίθεσή μας στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες πλήττουν ανεπανόρθωτα την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η οριζόντια εφαρμογή του Π.Δ., με την αναδρομική επιβολή των οικιστικών κριτηρίων του έτους 1983, οδηγεί σε μια βίαιη και δραστική συρρίκνωση των υφιστάμενων ορίων των χωριών μας. Ιδιοκτησίες που επί δεκαετίες θεωρούνταν νόμιμα οικοδομήσιμα οικόπεδα, μετατρέπονται εν μια νυκτί σε απλά αγροτεμάχια.

Η εξέλιξη αυτή:

● Απαξιώνει και υποβαθμίζει δραματικά την περιουσία των συνδημοτών μας.

● Αναστέλλει κάθε προοπτική οικιστικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της υπαίθρου.

● Στερεί από τις νεότερες γενιές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη και να παραμείνουν στον τόπο καταγωγής τους, επιτείνοντας την ερήμωση των χωριών.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε τον πολεοδομικό και οικονομικό στραγγαλισμό των Κοινοτήτων μας.

Για τους λόγους αυτούς, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου απαιτούμε:

Την άμεση τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 129/2025 που επιβάλλουν τη συρρίκνωση των ορίων, και την επέκταση της προστατευτικής ρύθμισης (εξαίρεσης) για τη διατήρηση των υφιστάμενων ορίων σε όλους τους ζωντανούς και αναπτυσσόμενους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Την άμεση ανταπόκριση και σύγκληση κοινής σύσκεψης με τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκειμένου να αναληφθούν άμεσα νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες.



Προς τον σκοπό αυτό, καλούμε όλους τους παραπάνω φορείς σε ανοιχτή συζήτηση, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρακίων.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου».

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