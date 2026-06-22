Ηράκλειο: Στην ανακρίτρια οι 3 "εγκέφαλοι" του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασαν σήμερα τρία κεντρικά πρόσωπα της ογκώδους υπόθεσης παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης.

Πρόκειται για έναν 63χρονο πατέρα και τους δύο γιους του, 31 και 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Σάμο, Κέρκυρα και Αθήνα.

Οι Αρχές τούς αποδίδουν ηγετικό ρόλο και τους θεωρούν ως τους βασικούς «εγκεφάλους» της εγκληματικής οργάνωσης.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ακολουθώντας τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι δύο κατηγορούμενοι —ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας 40χρονος από το Ηράκλειο— ενώ ακόμη δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές χρηματικές εγγυήσεις.Διεθνές δίκτυο με κέρδη εκατομμυρίων.

Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποκαλύπτει ένα δίκτυο με τεράστιο οικονομικό εκτόπισμα: 86.000 πελάτες.

Το εύρος του παράνομου πελατολογίου σε όλη την επικράτεια.

58 τραπεζικοί λογαριασμοί: Το κύκλωμα διοχέτευε το χρήμα μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων σε 10 διαφορετικές χώρες.

7.000.000 ευρώ: Το ελάχιστο εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση.

Οι απολογίες των τριών βασικών κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας και στη διαδρομή του μαύρου χρήματος.

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