Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης Ισπανίδας στο Φαράγγι της Ίμπρου – Κάλεσε το 112

Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, για τη διάσωση μιας 75χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε μέσα στο Φαράγγι της Ίμπρου, στα Σφακιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια τουρίστρια με καταγωγή από την Ισπανία, η οποία απολάμβανε την πεζοπορία της στην περιοχή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γλίστρησε και τραυματίστηκε στο πόδι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, καλώντας σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 16 πυροσβέστες και μια εξειδικευμένη ομάδα της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων).

Οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματία, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν τη διαδικασία μεταφοράς της με φορείο μέσα από το δύσβατο μονοπάτι του φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους πυροσβέστες να παραδίδουν με ασφάλεια την 75χρονη σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την ανέμενε στην έξοδο του φαραγγιού για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες εκτιμήσεις των διασωστών, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι καλή και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τη ζωή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 47χρονο και 80χρονο για χασισοφυτεία, όπλα και ζωοκλοπή (εικόνες)

Ηράκλειο: Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους