Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας: Διάθεση 500 δελτίων ελεύθερης εισόδου για τις επετειακές εκδηλώσεις 10 χρόνων λειτουργίας

Ο Σύλλογος φίλων μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας ανακοινώνει οτι θα διατεθούν 500 δελτία ελεύθερης εισόδου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο στον αύλειο χώρο του μουσείου με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27 Ιουνίου, η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του Μπαλέτο «ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» από το «Studio Daniil Simkin».

Κυριακή 28 Ιουνίου προβολή ταινίας.

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 21.00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας.

Θα διατεθούν 500 Δελτία ελευθέρας εισόδου για κάθε εκδήλωση.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν και θα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους ηλεκτρονικών δελτίων εισόδου που θα μπορείτε να τα εκδώσετε από τα παρακάτω link στις ακόλουθες ημερομηνίες

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 09.00 π.μ. για την εκδήλωση της Παρασκευής 26ης Ιουνίου που αφορά την Παράσταση – 1η μέρα Μπαλέτο «Studio Daniil Simkin» στο link : https://www.eventbrite.com/e/daniil–simkin–tickets-1992148335298?aff=oddtdtcreator

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 13.00 για την εκδήλωση του Σαββάτου 27ης Ιουνίου που αφορά την Παράσταση – 2η μέρα Μπαλέτο «Studio Daniil Simkin» στο link : https://www.eventbrite.com/e/daniil-simkin-tickets-1992153682291?aff=oddtdtcreator

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 09.00 π.μ. για την Κυριακή 28ης Ιουνίου που αφορά την Προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν – Mary Nisbet countess of Elgin» στο link https://www.eventbrite.com/e/1992153723414?aff=oddtdtcreator





ΙΔΕΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ : Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης

Οργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φίλοι του Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας.

Χορηγοί : Μαρία Εμπειρίκου, Anthony E. Comninos foundation, Ανδρέας και Αλεξάνδρα Βουρέκα -Πεταλά, Paloma Picasso, Donna Olimpia Torlolia, Stephane Bloch Saloz, Αλίκη Γουλανδρή, Saracakis Group of Companies, Zeus + Dione Athens.

Επίσημος χορηγός Αερομεταφορών AEGEAN

Επίσημος χορηγός Φιλοξενίας GRECOTEL

Με την Υποστήριξη: του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, της Μεσογειακής Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Γραφοτεχνικής, του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας & Aρχαίας Ελεύθερνας, της AUTOHELLAS-HERTZ

– Ώρα προσέλευσης 20:00

Πέρας προσέλευσης 20:45. Μετά τις 20:45 δεν θα επιτραπεί η είσοδος στις εκδηλώσεις , ακόμα και για τους κατόχους ηλεκτρονικού δελτίου ελευθέρας εισόδου.

Έναρξη εκδηλώσεων 21:00

– Το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με τα λεωφορεία του που θα αναχωρούν από την αφετηρία του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου στις 19.30, με μοναδικό προορισμό το Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας, χώρο των εκδηλώσεων. Επιστροφή με το πέρας των εκδηλώσεων από το Μουσείο Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο. Τιμή εισιτήριου κατ’ άτομο 5 ευρώ και για τις δυο διαδρομές.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά με το ΚΤΕΛ, είναι η επίδειξη του ηλεκτρονικού δελτίου ελευθέρας εισόδου.

– Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να προτιμήσετε την μετακίνηση σας με τα λεωφορεία, δεδομένου ότι οι χώροι στάθμευσης είναι περιορισμένοι.

– Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα ποτά, η κατανάλωση τροφίμων και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στον χώρο των εκδηλώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ