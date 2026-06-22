Ηράκλειο: Διαμαρτυρία στη Λότζια κατά της δομής μεταναστών - (LIVE) η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κάτοικοι των Αθανάτων και γύρω περιοχών του Ηρακλείου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις τους στη Λότζια κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Μετά τους συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης.

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Το ζήτημα της δομής μεταναστών αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

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