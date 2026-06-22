Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις 2026 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Επίσημα ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Πώς να αποφύγετε τις παγίδες της αγοράς

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκπτωτική περίοδο για να μην πέσουν θύματα παραπλανητικών πρακτικών.

Έλεγχος διπλής τιμής: Τα καταστήματα υποχρεούνται να αναγράφουν ξεκάθαρα τόσο την παλιά (διαγραμμένη) τιμή όσο και τη νέα μειωμένη τιμή.

Ποσοστό έκπτωσης: Η αναγραφή ποσοστού (π.χ. -30%) είναι προαιρετική, αλλά αν υπάρχει, πρέπει να προσδιορίζεται ρητά ότι πρόκειται για έκπτωση.

Ιστορικό τιμών: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως παλιά τιμή πρέπει να ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έναρξη των εκπτώσεων.

Έρευνα αγοράς: Καταγράψτε τις τιμές των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν πριν από τις 13 Ιουλίου για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.

Διαχωρισμός εννοιών: Μην συγχέετε τις εκπτώσεις (μείωση τιμής σε προϊόντα της τρέχουσας σεζόν) με τις προσφορές (προϊόντα παλαιότερης σεζόν ή συγκεκριμένης παρτίδας).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: