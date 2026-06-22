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GOSSIP - LIFESTYLE

Να μ' αγαπάς: Ο Αχιλλέας ζητά από τη Στυλιανή να τον αφήσει να σταθεί στο πλευρό της

να μ αγαπας
clock 18:00 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 130: Ο Αχιλλέας ζητά από τη Στυλιανή να τον αφήσει να σταθεί στο πλευρό της: «Σαν φίλος, σαν αδελφός, δεν ζητώ τίποτα άλλο.» Η Στυλιανή δεν απαντά άμεσα… Η σιωπή που δεν είναι άρνηση. Ο Κανελλόπουλος φαίνεται ότι θέλει κάτι επίσημο, αλλά η Εβίτα διστάζει. Για πρώτη φορά την φιλάει δημόσια στο ξενοδοχείο. Ο Ορφέας χαίρεται τις πρώτες μέρες με την Φωτεινή και τον γιο τους. Η Σοφία κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να πλησιάσει την κόρη της. Εκείνη την απορρίπτει.

Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ήδη βεβαρημένο ψυχικό της κόσμο. Ο Κανελλόπουλος ζητάει το χέρι της Εβίτας από τον Θεόφιλο, ο οποίος τον διώχνει κακήν – κακώς.

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