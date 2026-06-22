Γέμισε πάλι κατσαρίδες το Ηράκλειο: Πως θα προστατευθούμε

Έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζει το Ηράκλειο με τη μαζική εμφάνιση κατσαρίδων, ένα φαινόμενο που εντείνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της υγρασίας και της ύπαρξης σκουπιδιών στους δρόμους.

Η πόλη έχει γεμίσει και φέτος από τα συγκεκριμένα έντομα, τα οποία ξεχωρίζουν για την ακραία προσαρμοστικότητά τους.

Οι κατσαρίδες είναι παμφάγα και μπορούν να καταναλώσουν σχεδόν οποιαδήποτε οργανική ύλη. Αν και δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα άμυλα, τα λιπαρά και τα γλυκά (όπως ψίχουλα, ζάχαρη, μέλι και σοκολάτες), η ανάγκη τους για επιβίωση τις στρέφει και σε εξαιρετικά ανορθόδοξες πηγές τροφής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Χαρτιά, χαρτόνια και κόλλες βιβλιοδεσίας.



Υφάσματα ,βαμβάκι, μαλλί, δέρμα.



Σαπούνια με ζωικά λίπη

Η ικανότητά τους να τρέφονται με τα πάντα σημαίνει ότι η καθαριότητα της κουζίνας δεν αρκεί, καθώς μπορούν να συντηρηθούν σε άλλα σημεία του σπιτιού, όπως στις βιβλιοθήκες ή το μπάνιο.

Το βασικότερο σημάδι ότι ο χώρος έχει προσβληθεί είναι τα περιττώματά τους, τα οποία μοιάζουν με κόκκους μαύρου πιπεριού ή καφέ.

Τα έντομα αναζητούν σκοτεινά, ζεστά και υγρά μέρη, όπως πίσω από ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες) και μέσα σε αποχετεύσεις.

Για την αντιμετώπισή τους προτείνεται:

Σχολαστικός καθαρισμός από ψίχουλα, βρώμικα πιάτα και υπολείμματα τροφών (ιδιαίτερα των κατοικίδιων).

Αποθήκευση των τροφίμων αποκλειστικά σε αεροστεγή δοχεία.

Σφράγιση σε τρύπες, σχισμές και ρωγμές στους τοίχους ή τα ντουλάπια.



Χρήση ειδικών εντομοκτόνων, δολωμάτων ή παγίδων.

Σε περιπτώσεις έντονης εισβολής, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών και ενδέχεται να χρειαστούν επαναληπτικές απεντομώσεις.

Τέλος, όσον αφορά τους δημόσιους χώρους και τους δρόμους, η ευθύνη για τον ψεκασμό των φρεατίων, ανήκει στον Δήμο.

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