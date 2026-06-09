Κατσαρίδες στο σπίτι; Πως να τις κρατήσετε μακρια για πάντα

Η εμφάνιση κατσαρίδων μέσα στο σπίτι αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες του χρόνου.

Αν και δεν θεωρούνται άμεσοι φορείς ασθενειών όπως τα κουνούπια ή τα τσιμπούρια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια και παθογόνους μικροοργανισμούς από αποχετεύσεις, υπονόμους και άλλους μολυσμένους χώρους σε επιφάνειες όπου προετοιμάζονται ή αποθηκεύονται τρόφιμα.

Παράλληλα, τα περιττώματα, τα αυγά και τα απολεπισμένα τμήματα του σώματός τους περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες που έχουν συνδεθεί με αλλεργικές αντιδράσεις και κρίσεις άσθματος, ιδιαίτερα σε παιδιά και ευαίσθητα άτομα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μείωση των πληθυσμών κατσαρίδων σε έναν χώρο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των αλλεργιογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο περιβάλλον του σπιτιού.

Τι προκαλεί την εμφάνιση κατσαρίδων;

Η παρουσία μιας κατσαρίδας στο σπίτι δεν αποτελεί πάντα ένδειξη ανθυγιεινών συνθηκών. Μερικές φορές οφείλεται στις κατάλληλες συνθήκες.

Οι κατσαρίδες προσελκύονται από πηγές τροφής, υγρασία και καταφύγιο.

Αναζητούν αυτά τα στοιχεία ακόμη και στα πιο καθαρά σπίτια, όπου τρώνε ψίχουλα, τροφή για κατοικίδια, υπολείμματα φαγητού, σκουπίδια και απορρίμματα.

Βρύσες που στάζουν, στάσιμο νερό, διαρροές σωληνώσεων και χυμένα υγρά επίσης τις προσελκύουν.

Πώς να κρατήσετε τις κατσαρίδες μακριά από το σπίτι σας

«Μόλις οι κατσαρίδες μπουν μέσα, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν. Αποτελούν μία από τις παλαιότερες ομάδες εντόμων στον πλανήτη και είναι εξαιρετικά προσαρμοστικές», λέει ο Μπένσον. «Ο πρώτος κανόνας είναι να τις κρατήσετε μακριά εξαρχής».

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να κάνετε το σπίτι σας λιγότερο ελκυστικό:

Καθαρίστε τον χώρο γύρω από τα θεμέλια του σπιτιού σας

Απομακρύνετε το παχύ στρώμα φυλλώματος, τη βλάστηση και τους σωρούς ξύλων που βρίσκονται κοντά στα θεμέλια του σπιτιού σας.

Κλαδέψτε τα κλαδιά των δέντρων και τους θάμνους, ώστε να μην αγγίζουν το σπίτι σας και να μην παρέχουν εύκολη πρόσβαση.

Σφραγίστε τα σημεία εισόδου

Διατηρήστε τα σίτες και τα μονωτικά υλικά γύρω από το σπίτι σας σε καλή κατάσταση.

Σφραγίστε τις τρύπες γύρω από τις σωληνώσεις και τους αγωγούς αποχέτευσης, από όπου είναι πιθανό να εισέλθουν οι κατσαρίδες.

Απομακρύνετε την τροφή των κατοικίδιων

«Μην αφήνετε τα μπολ με την τροφή των κατοικίδιων έξω όλη τη νύχτα», εξηγεί ο Μπένσον.

Καθαρίστε τα περιττώματα των κατοικίδιων

Πρέπει να καθαρίζετε τα περιττώματα των κατοικίδιων σε καθημερινή βάση.

«Ένας λόγος για τον οποίο οι κατσαρίδες επιβιώνουν τόσο εύκολα είναι ότι είναι παμφάγα και ευκαιριακά ζώα. Τρώνε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των περιττωμάτων», λέει ο Μπένσον.

Βγάλτε τα σκουπίδια

Δεδομένου ότι οι κατσαρίδες τρέφονται με υπολείμματα τροφής, φροντίστε να αδειάζετε τακτικά τους κάδους σκουπιδιών γύρω από το σπίτι και μην αφήνετε τα σκουπίδια να παραμένουν εκεί.

Αποθηκεύστε τα σκουπίδια σε δοχεία με καπάκι και φροντίστε να τα απορρίπτετε σε εξωτερικό δοχείο με καπάκι.

Καθαρίστε τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Διατηρείτε τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης καθαρούς.

Σφραγίστε καλά τα σκουπίδια σε σακούλες και ξεπλύνετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια πριν τα τοποθετήσετε στους κάδους ανακύκλωσης.

Διατηρείτε αυτούς τους κάδους καθαρούς και μακριά από το σπίτι σας, σε ξηρό μέρος, καθώς οι κατσαρίδες χρειάζονται επίσης νερό για να επιβιώσουν.

«Ο συνδυασμός υπολειμμάτων τροφής και υγρασίας σε αυτούς τους κάδους μπορεί να προσφέρει ασφαλές καταφύγιο», λέει ο Μπένσον

Ελέγξτε κουτιά και τσάντες

«Επιθεωρήστε κουτιά και τσάντες όταν τα φέρνετε στο σπίτι σας. Μπορεί να κρύβονται μέσα τους αυγά ή νεαρές κατσαρίδες. Τους αρέσει ιδιαίτερα το χαρτόνι», λέει η Όλι.

Ελέγξτε τα αντικείμενα πριν τα φέρετε στο εσωτερικό του σπιτιού﻿

Ελέγξτε μεταχειρισμένα έπιπλα, καυσόξυλα και οτιδήποτε άλλο φέρνετε στο εσωτερικό του σπιτιού για σημάδια κατσαρίδων πριν τα φέρετε μέσα. Ακόμη και σακίδια, τσάντες και ρούχα μπορούν να μεταφέρουν κατσαρίδες στο εσωτερικό, λέει ο Oi.

Επιλέξτε πλαστικά δοχεία για αποθήκευση

Αποθηκεύστε αντικείμενα που κρατάτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως χριστουγεννιάτικα στολίδια, σε πλαστικά δοχεία και όχι σε χαρτοκιβώτια.

Σκουπίστε τακτικά με ηλεκτρική σκούπα

Το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα απομακρύνει ψίχουλα, βρωμιά και άλλα υπολείμματα που μπορεί να προσελκύσουν τις κατσαρίδες.

Φροντίστε να καθαρίζετε αμέσως τα ψίχουλα και να σκουπίζετε τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.

Εκτός από τα δάπεδα, θα πρέπει να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα στρώματα, καναπέδες και καρέκλες, καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου τρώτε.

Διατηρήστε καθαρούς τους χώρους όπου βρίσκονται τρόφιμα

Εφαρμόστε ορθές πρακτικές υγιεινής στην κουζίνα.

Φυλάξτε τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία.

Καθαρίζετε αμέσως τυχόν χυμένα υγρά και ψίχουλα.

«Το σκούπισμα των επιφανειών με ζεστό σαπουνόνερο και το ξέπλυμα με καθαρό νερό απομακρύνει επίσης τυχόν χημικά ίχνη που αφήνουν οι κατσαρίδες και τα οποία σηματοδοτούν σε άλλες κατσαρίδες ότι αυτός είναι ένας καλός χώρος για να συχνάζουν», λέει η Όλι.

Να πλένετε τα πιάτα

Μην αφήνετε βρώμικα πιάτα στο νεροχύτη όλη τη νύχτα. Οι κατσαρίδες προσελκύονται από ψίχουλα και υπολείμματα τροφίμων.

Ξεπλύνετε τα πιάτα και βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων, ή πλύντε τα αμέσως.

Σκουπίστε τα ντουλάπια

Τα ψίχουλα μπορούν να συσσωρευτούν οπουδήποτε στην κουζίνα.

Αφαιρέστε τα αντικείμενα από τα ντουλάπια και τα συρτάρια σας, σκουπίστε τα ψίχουλα με την ηλεκτρική σκούπα και σκουπίστε τις επιφάνειες.

Περιορίστε το φαγητό σε ένα δωμάτιο

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων φαγητού ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ και στο κρεβάτι σας, περιορίστε το φαγητό στην κουζίνα και διατηρήστε την καθαρή.

Πώς να καταλάβετε αν έχετε κατσαρίδες

Προφανώς, αν δείτε μία κατσαρίδες να τρέχει στο πάτωμα, έχετε πρόβλημα. «Όπου υπάρχει μία, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες», λέει ο Μπένσον.

Ωστόσο, επειδή περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κρυμμένες σε απόμερα σημεία, μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε λίγο για να εντοπίσετε τις κρυψώνες τους.

«Οι κατσαρίδες προτιμούν να βρίσκονται κοντά σε πηγές τροφής και νερού, σφηνώνοντας τον εαυτό τους σε ρωγμές και σχισμές με την πλάτη και το μπροστινό μέρος τους να ακουμπά σε μια επιφάνεια», λέει η Όλι.

Τα αγαπημένα τους σημεία κρυψίματος περιλαμβάνουν πίσω από συρτάρια, ντουλάπια και σοβατεπί, πίσω ή κάτω από φούρνους, νεροχύτες, ψυγεία και πλυντήρια πιάτων, σε πλυσταριές και σε υπόγεια. Χρησιμοποιήστε έναν φακό και έναν καθρέφτη για να κοιτάξετε σε δύσκολα σημεία.

Πώς να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες

«Το σπίτι οποιουδήποτε μπορεί να μολυνθεί, οπότε μην ντρέπεστε αν δείτε αυτά τα παράσιτα μέσα στο σπίτι», λέει ο Benson.

Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες:

Τοποθετήστε παγίδες

Τοποθετήστε κολλώδεις παγίδες, ή «σταθμούς παρακολούθησης», κοντά στο σημείο όπου τις έχετε εντοπίσει. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πού συγκεντρώνονται.

Αν παγιδευτούν μία έως λίγες ενήλικες κατσαρίδες, αυτό υποδηλώνει ότι πιθανώς πρόκειται για νέα προσβολή. Αν παγιδευτούν πολλές κατσαρίδες σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, αυτό σημαίνει ότι η προσβολή είναι πιο εδραιωμένη.

Τοποθετήστε δολώματα

Αν πιάσετε κατσαρίδες στις παγίδες σας, τοποθετήστε δολώματα σε εκείνη την περιοχή.

Τα δολώματα περιέχουν εντομοκτόνο που όχι μόνο μπορεί να σκοτώσει την κατσαρίδα που το καταναλώνει, αλλά μεταφέρεται δευτερευόντως και σε άλλες κατσαρίδες που μπορεί να φάνε τα περιττώματα αυτής της κατσαρίδας ή την ίδια την κατσαρίδα.

Προφανώς, κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

«Χρησιμοποιήστε σταγόνες δόλωμα σε μορφή τζελ μεγέθους μπιζελιού, όχι μια ολόκληρη γραμμή», λέει η Όλι.

Τοποθετήστε τις σταγόνες σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών μεταξύ τους, σε απόσταση 1,5 μέτρου εκατέρωθεν της παγίδας. Αναζητήστε δολώματα που περιέχουν ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων (IGR), ο οποίος επηρεάζει τις αναπαραγωγικές τους ικανότητες.

Οι σταθμοί δολώματος είναι επίσης εντάξει, αλλά αν ξεχάσετε πού τους έχετε τοποθετήσει ή δεν τους αντικαθιστάτε τακτικά, μπορούν να γίνουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.

Χρησιμοποιήστε βορικό οξύ

Το βορικό οξύ είναι αποτελεσματικό για την εξόντωση των κατσαρίδων, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί σωστά.

Όταν μια κατσαρίδα περνά από μια περιοχή που έχει υποστεί επεξεργασία με βορικό οξύ, η σκόνη προσκολλάται στο σώμα της και, όταν καταποθεί, προσβάλλει το νευρικό της σύστημα.

Για να είναι επιτυχής η θεραπεία, πρέπει να γνωρίζετε πού δραστηριοποιούνται οι κατσαρίδες και πού θα έρθουν σε επαφή με το βορικό οξύ.

Επίσης, δεν επηρεάζει τα αυγά των κατσαρίδων. Μην εφαρμόζετε βορικό οξύ σε περιοχές όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, παιδιά ή κατοικίδια.

Πασπαλίστε με εντομοκτόνο σκόνη

Οι εντομοκτόνες σκόνες είναι αποτελεσματικές για δυσπρόσιτες περιοχές του σπιτιού σας, όπως κενά στους τοίχους ή γύρω από ηλεκτρικές πρίζες.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κάτω και πίσω από καναπέδες, νεροχύτες, ντουλάπια και ρωγμές, αλλά μην τις εφαρμόζετε σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά ή κατοικίδια.

Καλέστε έναν επαγγελματία

«Αν δεν αισθάνεστε σε θέση να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας ή αν δεν καταφέρετε να το ελέγξετε μετά από μερικούς μήνες, προσλάβετε μια εταιρεία απεντόμωσης, η οποία έχει πρόσβαση σε επιπλέον προϊόντα και εργαλεία και μπορεί να πραγματοποιήσει μια διεξοδική επιθεώρηση», λέει ο Benson.

Πάρτε τον χρόνο σας και συζητήστε με δύο έως τρεις διαφορετικές εταιρείες. Ωστόσο, να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές που αποκλίνουν από τις άλλες, ειδικά σε εκείνες που είναι πολύ χαμηλές.

Τα απωθητικά κρατούν μακριά τις κατσαρίδες;

Παρά τα όσα έχετε ακούσει, τα αυτοσχέδια απωθητικά δεν κρατούν μακριά τις κατσαρίδες. Αυτό ισχύει για το μαλακτικό ρούχων, τους κόκκους καφέ, τα φύλλα δάφνης και τις συσκευές ηχητικής απώθησης, οι οποίες δεν έχουν καμία επιστημονική βάση.

Το ίδιο ισχύει και για τα αιθέρια έλαια: «Θα έπρεπε να ψεκάσετε ένα αιθέριο έλαιο απευθείας πάνω στην κατσαρίδα, κάτι που δεν θα εξασφάλιζε μακροπρόθεσμη καταπολέμηση», λέει η Όλι. «Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε απλά ένα δόλωμα που θα την σκοτώσει και θα μεταδοθεί και σε άλλες κατσαρίδες;», εξηγεί.

Τα φώτα απομακρύνουν τις κατσαρίδες;

﻿Αν και οι κατσαρίδες είναι νυκτόβια και δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα, το να αφήνεις τα φώτα αναμμένα δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

Προτιμούν το σκοτάδι, αλλά προσαρμόζονται στο φως. Τις ελκύει περισσότερο η τροφή, το καταφύγιο και η υγρασία παρά η αποφυγή του φωτός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπόθεση Χαμάς στην Κρήτη: Οι «χρυσές» παραγγελίες του 37χρονου και οι έρευνες για δύο ακόμη άτομα

Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

Ιράν και Ισραήλ “παγώνουν” τις εκατέρωθεν επιθέσεις - Παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ