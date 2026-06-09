Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

Σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα εκτυλίσσεται η λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο.

Μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις στις Μαλάδες, όπου υπήρχε η πρόθεση να επιλεγεί ακίνητο της ΕΑΣΗ, η πληροφορία ότι "κλείδωσε" το παλιό ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, ακίνητο που ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης, άναψε νέες φωτιές, τόσο στο δήμο Χερσονήσου όσο και σε φορείς, τουριστικούς και μη!

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με επιστολή του στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ζητά την παραχώρηση του ακινήτου για 6 μήνες και δίνει τελεσίγραφο δύο εβδομάδων για τη λειτουργία της δομής.

Στην επιστολή του ο κ. Πλεύρης κάνει λόγο για "στείρα άρνηση των κατοίκων του Ηρακλείου", προσθέτοντας ότι "Δεν μπορεί στην Κρήτη να λέτε όχι σε όλους τους χώρους", καιπροειδοποιώντας ότι η διαχείριση δε μπορεί να γίνεται πλέον στο Λιμάνι του Ηρακλείου, στο παλιό ψυγείο, έναν χώρο παντελώς ακατάλληλο.

Κρίσιμη αναμένεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της προσεχούς Παρασκευής, το οποίο καλείται να ζυγίσει τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην πιεστική ανάγκη εξεύρεσης μιας ρεαλιστικής και άμεσης λύσης.

Μετά το κατηγορηματικό "ΟΧΙ" του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου κάτοικοι του Δήμου ετοιμάζουν κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 08.30 το πρωί έξω από το παλιό ΚΤΕΟ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Κρήτης.

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Την αντίθεσή του εκφράζει με ανακοίνωση και ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου, ο οποίος χαρακτηρίζει "μέγα λάθος" την απόφαση.

"Καλούμε την κυβέρνηση, να αφουγκραστεί την κοινωνία ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς Δήμους της χώρας, αν όχι τον μεγαλύτερο και να οριοθετήσει την δομή μεταναστών σε ένα μη τουριστικό Δήμο . Η φετινή τουριστική σεζόν, με την διεθνή συγκυρία των δυο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή , είναι τρομακτικά δύσκολη" αναφέρει χαρακτηριστικά.

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