Κρήτη: Υγειονομικό «δίχτυ» για ιούς και λοιμώξεις - Τι προβλέπει η συνεργασία ΕΟΔΥ και Πανεπιστημίου

Μια κρίσιμη συμμαχία, για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπέγραψε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο.

Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος στην Περιφέρεια Κρήτης.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν έξαρση των συρροών γαστρεντερίτιδας .

Η αύξηση αυτή εντοπίζεται τόσο σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος ,όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι παιδικές κατασκηνώσει, όσο και διάσπαρτα μέσα στην κοινότητα.

Ο έλεγχος των δειγμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποδείξεως του ΕΟΔΥ, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τοπικό επίπεδο.

Η χρήση προηγμένων εργαστηριακών μεθόδων που εγγυώνται ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης των αναλύσεων θεωρείται κομβικής σημασίας.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση του μικροοργανισμού που ευθύνεται για τη συρροή των κρουσμάτων επιτρέπει στις αρχές να αντιδρούν άμεσα , λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς.

Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει,όπως σημειώνεται στην σύμβαση, την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο.

Η συνδρομή του κρίνεται καθοριστική, καθώς πέρα από τις κλασικές μορφές, εστιάζει και στη διερεύνηση μεμονωμένων ή ομαδικών κρουσμάτων που σχετίζονται με τροφιμογενή και υδατογενή αίτια, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ασφάλεια, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

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