Ν. Ανδρουλάκης στο Ράδιο Κρήτη: Υπεύθυνος για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - Χωρίς σχέδιο για μετανάστευση - Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ

Επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία όπως η ακρίβεια, το μεταναστευτικό, την ενέργεια, τους θεσμούς εξαπέλυσε με συνέντευξή του εφ όλης της ύλης στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ενώ αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη δημιουργία δομής λέγοντας ότι όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε έχουν καταθέσει εθνικό σχέδιο για την μετανάστευση εκτός από την Ελλάδα. Γι αυτό σήμερα, όπως είπε, ο υπεύθυνος του τομέα του ΠΑΣΟΚ κ. βουλευτής κ. Παραστρατίδης θα ζητήσει επίσημα από τον κ. Πλεύρη στη βουλή να δοθεί αυτός ο σχεδιασμός. «Δεν έχουν σχέδιο και προσπαθούν να ρίξει « στάχτη στα μάτια» ο υπουργός ρίχνοντας εδώ και εκεί τις ευθύνες. Γιατί βιάζονται να κάνουν δομή στην Κρήτη?» επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική αλλαγή, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Στην τοποθέτησή του άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για χαμηλή αγοραστική δύναμη, στεγαστικό πρόβλημα και πιεστικές συνθήκες στην υγεία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ενεργειακή δημοκρατία. «Ο πρωθυπουργός και σήμερα ζητά από τον λαό μια τρίτη ευκαιρία». «Γιατί; Επειδή έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη;». «Επειδή μια οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια;». «Τρίτη ευκαιρία για ποιο λόγο; Για την κατάσταση της δημόσιας υγείας;». «Η κυβέρνηση πρέπει να γίνει παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια και η νέα γενιά, αλλά να αναληφθούν και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της Ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα απέδωσε την ακρίβεια στην διατήρηση του ΦΠΑ στα ύψη σε αντίθεση με την Κύπρο, αλλά και γενικότερα τους έμμεσους φόρους που φέρνουν υπερπλεονάσματα για δίνει όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης pass προεκλογικά, ενώ συνέδεσε την ακρίβεια και με τις ενεργειακές κοινότητες που αν λειτουργούσαν στον πρωτογενή τομέα θα μείωναν το κόστος παραγωγής. «Να υπάρξει εμπιστοσύνη προς το ΠΑΣΟΚ για να γίνει μαζί η αλλαγή, με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν εργαλείο των τοπικών κοινωνιών για χαμηλότερο κόστος παραγωγής και ζωής» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης λέγοντας ότι είναι σκάνδαλο η κατανομή των ενεργειακών χώρων καθώς πρόκειται για πελάτες της εγχώριας ολιγαρχίας.

Ο Ν. Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού. Ο κ Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Ρόλος του ΠΑΣΟΚ να είναι καταλύτης της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία; Ο ένας δήλωνε ότι με ένα νόμο θα διέγραφε μνημόνια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έφεραν τα funds υφαρπάζοντας τον κόπο του Ελληνικού λαού, το νόμο Κατρούγκαλου που μείωσε τις συντάξεις κ.α. Εκεί βασίστηκε η νίκη Μητσοτάκη που στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα για να τ΄αλλάξει . Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσίπρας διέλυσε το κόμμα που τον ανέδειξε πρωθυπουργό για να επανέλθει. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα σε μια κατακερματισμένη βουλή που κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητώντας την φορολόγηση των υπερκερδών: «Έφυγαν τα δάνεια όπως λένε και ήρθε η ακρίβεια. Είπαν πως έφυγαν τα μνημόνια αλλά οι τιμές των αγαθών είναι πιο ακριβές από ποτέ. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτό συμβαίνει εις βάρος της κοινωνίας. Οι τράπεζες έβγαλαν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδος έδωσαν 2, 6 δισεκατομμύρια μερίσματα μόνο με 5% φόρο. Εμείς ζητάμε την φορολόγηση των υπερκερδών με 8% επιπλέον και στα μερίσματα».

Για τον πολιτικό σκηνικό που στήνεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Τώρα στήνουν ένα παλιό σκηνικό, συγκρίνουν την αναξιοπιστία του Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία Τσίπρα. Εμείς έχουμε πολιτικό ήθος ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση των αντιπάλων μας. Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τις παράνομες παρακολουθήσεις το predator. Πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην κοινωνία. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος χρειάζεται σταθερότητα να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Ο κ Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει η χώρα σελίδα: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχες στη Βουλή. Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σκηνικό της χώρας; Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα σκηνοθετούν το προεκλογικό σκηνικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη ΝΔ, όχι να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη με την αξιοπιστία την δική μας, αλλά με αυτή του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Με πρόγραμμα, αξιοπιστία και συνέπεια δίνεται ο αγώνας για την πολιτική αυτονομία. Καμία δημοσκόπηση και κανένα «σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό» δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο. Αυτά είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα του κ. Τσίπρα» και σημείωσε ότι «είναι στο χέρι του λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι εφόσον οι πολίτες επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ «αυτή η πολιτική αλλαγή θα έρθει».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε για τη διεύρυνση ότι κανείς δεν περισσεύει αλλά θα συγκροτηθούν συμμαχίες με πολιτικούς όρους και προγραμματικές συμφωνίες με στελέχη που θέλουν να συμμετέχουν. Τις επόμενες ημέρες όπως είπε θα συγκροτηθούν τα περιφερειακά συμβούλια και τα ψηφοδέλτια.

.Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ράδιο Κρήτη

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