Ενώπιον του Εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης (εικόνες - βίντεο)

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται ότι ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα ή σε άλλη, ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συλληφθείς έφτασε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με μεταγωγή από την Κρήτη και εν συνεχεία οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σε λίγη ώρα θα βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες μετά την ομολογία του για συμμετοχή στην Χαμάς.

Η σύλληψή του έγινε μετά από παράλληλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και την Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με την κωδική ονομασία «Οντιν», η οποία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο, και ενώ είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο οι οποίοι ομολόγησαν ότι σκόπευαν να πλήξουν ισραηλινούς στόχους.

Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, με καταγωγή από την Λωρίδα της Γάζας και πατέρας δύο παιδιών, έμενε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής.

Συγκατοικούσε με τρεις ομοεθνείς του, για τους οποίους δεν προέκυψε κάποιο, επιβαρυντικό στοιχείο, σε ένα δωμάτιο που τους είχε κλείσει το ξενοδοχείο και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου διατηρώντας ένα χαμηλό προφίλ.

Ωστόσο, είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς, στην Μαλαισία, με αντικείμενο την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικούς διαλύτες, λιπάσματα και άλλες, χημικές ουσίες που πωλούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

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Στο ίδιο στρατόπεδο φέρονται να είχαν λάβει εκπαίδευση και οι δύο Παλαιστίνιοι στην Κύπρο οι οποίοι συνελήφθησαν την ώρα που παραλάμβαναν ένα δέμα με τα χημικά για την κατασκευή των εκρηκτικών.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν την πληροφορία για τις επαφές του 37χρονου με τους συγκεκριμένους και για αυτό το λόγο τον είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

Η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική ότι την Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο, και ότι στην περιοχή μένει ένα μέλος της Χαμάς.

Οι Αστυνομικοί υπό άκρα μυστικότητα οργάνωσαν την επιχείρηση εντοπισμού του 37χρονου, τον συνέλαβαν ενώ ακολούθησαν έρευνες τόσο στο δωμάτιό του, στον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια.

Εκεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν και κατάσχεσαν μια θερμαινόμενη πλάκα, μια ζυγαριά ακριβείας, καθώς και γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία των χημικών.

Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ στο "μικροσκόπιο" έχουν μπει το κινητό τηλέφωνο του Παλαιστίνιου και οι ψηφιακές του συσκευές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι περίμενε ένα "ύποπτο" δέμα που είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ και δεν πρόλαβε να παραλάβει και ότι ενδεχομένως να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών στην Κρήτη και στην Γερμανία.

Ο ίδιος, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, ότι είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και πως διατηρούσε στενές σχέσεις με τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο.

Παράλληλα, ανέφερε πως είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο τις οποίες δεν πρόλαβε να παραλάβει χωρίς, όμως, να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος καθώς περίμενε οδηγίες.

πηγή: protothema.gr

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