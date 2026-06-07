Κρήτη: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του Παλαιστίνιου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Η κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (ΔΑΕΕΒ) οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της οργάνωσης Χαμάς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος.

Οι ύποπτες επαφές

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες των κυπριακών αρχών, οι οποίες εντόπισαν τηλεφωνικές επαφές και διασυνδέσεις δύο προσώπων που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο με τον 37χρονο στην Ελλάδα. Η ΕΥΠ έθεσε υπό στενή παρακολούθηση τον ύποπτο, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στην Κρήτη, ενώ διατηρούσε παράλληλα μισθωμένο διαμέρισμα στην Αθήνα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδιαζόταν τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχων ισραηλινών συμφερόντων, με πιθανότερο σενάριο ένα ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο.

Ένα εν δυνάμει εργαστήριο εκρηκτικών

Κατά τις έρευνες στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια, οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που μαρτυρούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία χημικής βόμβας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν χημικά αντιδραστήρια και δοσομετρητές υγρών, ζυγαριές ακριβείας για τη μέτρηση υλικών.

Ακόμη, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων (USB/σκληροί δίσκοι), συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τραπεζικές κάρτες.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις της ΕΛ.ΑΣ, ο συλληφθείς είχε ήδη παραγγείλει επιπλέον χημικές ουσίες τις οποίες δεν πρόλαβε να παραλάβει λόγω της ακαριαίας επέμβασης των αρχών. Όλο το ψηφιακό και υλικό περιεχόμενο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: