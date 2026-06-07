Συναγερμός στην Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος μέλος της Χαμάς από ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην οργάνωση της Χαμάς. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής και όπως δείχνουν τα στοιχεία, η περίπτωσή του συνδέεται με τις πρόσφατες συλλήψεις για τρομοκρατία που έγιναν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η Αστυνομία, ο Παλαιστίνιος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Η διατύπωση και μόνο της ΕΛΑΣ, αρκεί για να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία «έτρεξε» υπό άκρα μυστικότητα.

Στις έρευνες που έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα και Κρήτη, οι Αρχές βρήκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής, συντονισμένης επιχείρησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του Παλαιστίνιου της Χαμάς

«Συνελήφθη σήμερα στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».

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