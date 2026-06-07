ΚΥΡ.07 Ιου 2026 09:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο - Φωτιά σε σπίτι - «Λαμπάδιασε» κουζίνα, σοβαρές οι ζημιές
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
clock 08:12 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Φωτιά ξέσπασα τα ξημερώματα της Κυριακής (07.06) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Τσαλικάκι Ηρακλείου κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Η κινητοππόιηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και έφτασε στο σημείο με δύο οχήματα και επτά υπαλλήλους, που επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση.

Ωστόσο και παρά την γρήγορη επέμβαση, η φωτιά προκάλεσε σημαντικές φθορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συναγερμός στην Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος μέλος της Χαμάς από ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική

Νέα Αλικαρνασσός: Οριστική λύση για τα κληροτεμάχια με νομοθετική ρύθμιση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά Κουζινα Τσαλικάκι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis