Ηράκλειο - Φωτιά σε σπίτι - «Λαμπάδιασε» κουζίνα, σοβαρές οι ζημιές

Φωτιά ξέσπασα τα ξημερώματα της Κυριακής (07.06) σε ισόγειο διαμέρισμα στο Τσαλικάκι Ηρακλείου κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Η κινητοππόιηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και έφτασε στο σημείο με δύο οχήματα και επτά υπαλλήλους, που επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση.

Ωστόσο και παρά την γρήγορη επέμβαση, η φωτιά προκάλεσε σημαντικές φθορές.

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