«Όχι» από την τοπική κοινωνία στη δημιουργία δομής μεταναστών κοντά στον Καρτερό - Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αξιοποίηση του χώρου του παλαιού ΚΤΕΟ Ηρακλείου (στην περιοχή του Κακού Όρους - Τομπρούκ, κοντά στον Καρτερό) για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η απόφαση ωστόσο αυτή έχει πυροδοτήσει έντονες τοπικές αντιδράσεις ενώ έχει απασχολήσει πλήθος συσκέψεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι τάσσονται κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

Οι αντιδράσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς τόσο οι πολιτιστικοί φορείς όσο και οι τουριστικοί υποστηρίζουν ότι η δομή θα έρθει σε σύγκρουση με τον αναπτυξιακό και τουριστικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου. Στον απόηχο της απόφασης ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης έχει εκφράσει κάθετη αντίθεση, ενώ έχει προγραμματιστεί για σήμερα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.

Την ώρα που η τουριστική κίνηση κορυφώνεται με ταυτόχρονη άφιξη νέων μεταναστών, τοπική αυτοδιοίκηση και Υπουργείο βρίσκονται σε αδιέξοδο για την δημιουργία της δομής, με την πίεση να είναι ασφυκτική και με πιθανό σενάριο, την αναζήτηση εναλλακτικού χώρου, πιθανώς στην ενδοχώρα.

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