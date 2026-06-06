Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Στα όριά του το παλιό ψυγείο στο λιμάνι - Αδειάζει και μετά από λίγο γεμάτο ξανά

Χωρίς την ασφυκτική πίεση των προηγούμενων ημερών παραμένει σήμερα η κατάσταση στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο, καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής αναχώρησαν για δομές της ηπειρωτικής χώρας 330 μετανάστες και πρόσφυγες.

Πλέον, στον χώρο φιλοξενούνται 56 άτομα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την άφιξη νέας μεγάλης καραβιάς τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με εκατοντάδες αφίξεις να καταγράφονται καθημερινά στα νότια παράλια του νησιού, κυρίως στις περιοχές των Καλών Λιμένων και της νότιας Κρήτης γενικότερα. Το τελευταίο διάστημα, οι συνεχείς αποβιβάσεις και επιχειρήσεις διάσωσης έχουν θέσει σε διαρκή κινητοποίηση το Λιμενικό Σώμα και τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, φαίνεται να προχωρά ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο παλιό ΚΤΕΟ, στην περιοχή του Κακού Όρους.

Μάλιστα, μετά την πρόσφατη αυτοψία στελεχών του υπουργείου στον χώρο, όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει προκριθεί ως η επικρατέστερη. Ωστόσο, ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και κατοίκους, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις και προβληματισμό για τη δημιουργία της δομής στην περιοχή.

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