Ηράκλειο: Μάχη στην ΜΕΘ για τον 20χρονο μοτοσικλετιστή

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ηράκλειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη τραυματίες από τροχαία ατυχήματα νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο. Πρόκειται για έναν 75χρονο αλλοδαπό, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με τετράτροχο όχημα στην περιοχή του Καρτερού και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.

Στη Χειρουργική Κλινική νοσηλεύεται επίσης ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σε ξεχωριστό ατύχημα με τετράτροχο όχημα, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμούς στην κοιλιακή χώρα.

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