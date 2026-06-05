Ηράκλειο: Διασωληνωμένος 20χρονος μετά από τροχαίο - Σοβαρά τροχαία και με "γουρούνες"

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημαμε τη μοτοσικλέτα του στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο, φέροντας πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι. Αμέσως μετά την άφιξή του υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να εκτιμήσουν την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με τετράτροχα οχήματα απασχολούν τους γιατρούς του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Ένας 75χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι κοντά στο φαράγγι του Καρτερού, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε ακόμη ένα ατύχημα με τετράτροχο όχημα, αυτή τη φορά με θύμα έναν 67χρονο άνδρα. Ο τραυματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμούς στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ζωντανεύει ξανά το ιστορικό Ξενία στον Καρτερό με επένδυση 40 ετών

"Κλειδώνει" το παλιό ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος για δομή μεταναστών - "Σαν να έγινε πόλεμος" λένε οι Λιμενικοί για τις ροές