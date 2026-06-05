"Κλειδώνει" το παλιό ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος για δομή μεταναστών - "Σαν να έγινε πόλεμος" λένε οι Λιμενικοί για τις ροές

Στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ, στην περιοχή του Κακού Όρους, φαίνεται πως καταλήγει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί καταγράφουν πρωτοφανή αύξηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, συνοδευόμενος από δύο διευθυντικά στελέχη του υπουργείου, πραγματοποίησε αυτοψία στο συγκεκριμένο ακίνητο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την επίσκεψη ουσιαστικά «κλείδωσε» η επιλογή του χώρου, ο οποίος προορίζεται να λειτουργήσει ως δομή προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής των μεταναστών που φτάνουν στο Ηράκλειο .

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς απομακρύνεται πλέον το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στις Μαλάδες, μια προοπτική που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς το προηγούμενο διάστημα.

"Ασφυκτική η κατάσταση στο παλιό Ψυγείο - Μετανάστες περιμένουν σε παραλίες"

Την ίδια ώρα, η πίεση που δέχονται οι υπηρεσίες είναι ασφυκτική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε λιμενική πηγή στο ekriti, «η κατάσταση που βιώνουμε από χθες το μεσημέρι είναι σαν να έχει γίνει πόλεμος», περιγράφοντας το πρωτοφανές κύμα αφίξεων που καταγράφεται στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Μόνο από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί εννέα διαφορετικά περιστατικά άφιξης μεταναστών, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 390 άτομα . Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο, που χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής παραμονής, βρίσκονται ήδη περίπου 270 μετανάστες από περιστατικά που σημειώθηκαν από τα ξημερώματα και μετά.

Παράλληλα, ακόμη 120 άτομα παραμένουν σε παραλιακές περιοχές της νότιας Κρήτης, προκειμένου να μεταφερθούν στο Ηράκλειο . Πρόκειται για μετανάστες που εντοπίστηκαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στην Ψαρή Φοράδα και στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αποσυμφόρησης των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Απόψε αναμένεται να αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής περίπου 100 άτομα με προορισμό δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έως αύριο το πρωί ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που θα έχουν μετακινηθεί εκτός Κρήτης υπολογίζεται στους 230.

Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, στις εγκαταστάσεις του Ηρακλείου θα παραμείνουν περίπου 56 άτομα, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει προσωρινή ανάσα στις υπηρεσίες που καλούνται να διαχειριστούν μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις των τελευταίων μηνών.

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