Μαρινάκης για μεταναστευτικό: Αποτρέψαμε τη δημιουργία μεγάλης μόνιμης δομής στην Κρήτη

Τις εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη συζήτησαν τα μέλη της ΠΕΔ Κρήτης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργη Μαρινάκη, να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τα δεδομένα που διαμορφώνονται σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές και το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, σημειώνοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν ένα ζήτημα που δεν αφορά αποκλειστικά την Κρήτη, αλλά συνολικά τη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης ενημέρωσε τα μέλη για τον τρόπο κατανομής των αφίξεων, τους προορισμούς των μεταναστών και τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου, το οποίο –όπως τόνισε– είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την Κρήτη.

«Κανείς δεν πρόκειται να μείνει πάνω από επτά ημέρες στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όσοι λάβουν άσυλο θα μεταφέρονται στη δομή της Μαλακάσας, ενώ όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα οδηγούνται σε κλειστές δομές φιλοξενίας.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Κρήτη κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο δημιουργίας μεγάλης μόνιμης δομής στο νησί, παρά το γεγονός ότι –όπως είπε– είχε τεθεί σχετική προοπτική ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργικών εξαγγελιών.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, υπογράμμισε ότι όπου υπάρχουν οργανωμένοι και φυλασσόμενοι χώροι φιλοξενίας δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα ή εντάσεις. Μάλιστα επικαλέστηκε όσα ανέφερε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σύμφωνα με τα οποία στην περιοχή της Αγυιάς η κατάσταση είναι πλέον οργανωμένη και ελεγχόμενη, χωρίς να καταγράφονται σημαντικές αντιδράσεις ή αρνητική δημοσιότητα.

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