Κτηματολόγιο: Αναβρασμός στη Νέα Αλικαρνασσό για τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες

Εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα στοιχεία της πρώτης ανάρτησης της κτηματογράφησης καθώς εντοπίζονται τεράστια λάθη, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν άλυτη εξίσωση οι «γκρίζες ζώνες» της Νέας Αλικαρνασσό, που διαμορφώθηκαν από τις διπλές διανομές γης από το κράτος.

Αύριο στις 11.00 το πρωί ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού οργανώνουν γενική συνέλευση των κατοίκων στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου « Αρτεμισία» στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές- εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου και όλοι οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να γίνει ενημέρωση των πολιτών να καταγραφούν οι προβληματισμοί και ερωτήσεις που θα διατυπώσουν σε σχέση με την κτηματογράφηση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν είτε τις καταπατήσεις είτε την εμπλοκή που υπάρχει με πολλές ιδιοκτησίες που είναι εγκλωβισμένες στα προβλήματα της διπλής διανομής εκτάσεων που



παραχωρήθηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό το 1932, και στη συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις αναδιανεμήθηκαν ξανά σε πολίτες με μεταγενέστερες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας κατά τη χρονική περίοδο 1955- 1956.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία της κτηματογράφησης, στις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» του ιδιοκτησιακού της Νέας Αλικαρνασσού οι εκτάσεις εμφανίζονται ως ιδιοκτησία των ιδιωτών παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει κατοχυρώσει τις εκτάσεις αυτές στην ιδιοκτησία του με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Το Τοπικό Συμβούλιο ζητά σε να διασφαλιστούν όλοι οι πολίτες και ειδικά όσοι έχουν τίτλο ιδιοκτησίας στα χέρια τους να μην είναι ευάλωτοι σε ότι αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αξιολογούν ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να ξεμπλοκάρει το θέμα είναι να δοθεί πολιτική λύση μέσα από νομοθετική ρύθμιση την οποία ήδη έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Εκτός από την περιοχή της Αλικαρνασσού όμως αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι η πρώτη ανάρτηση της κτηματογράφησης ανέδειξε τεράστια προβλήματα με την καταγραφή των ιδιοκτησιών αφού διαπιστώνονται σοβαρότατα λάθη σε σχέση με τα όρια των ακινήτων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περιπλέκονται τα όρια των ιδιοκτησιών και εμφανίζονται να αλλάζουν χέρια τμήματα ακινήτων, και είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου που λήγει η προθεσμία των ενστάσεων είναι αδιανόητο να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.

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