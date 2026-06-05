Ηράκλειο: Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά απόψε στο Επιμελητήριο

Από την ιδιαίτερη πατρίδα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κρήτη σήμερα το απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράςαναμένεται να κάνει νέα δημόσια παρέμβαση με έντονο πολιτικό βάρος, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος του.

Ο πρώην πρωθυπουργός συμμετέχοντας στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Ηράκλειο αναμένεται να στρέψει εκ νέου τα «βέλη» του στην κυβέρνηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Σημεία αιχμής; Καταρχάς η εξωτερική πολιτική, με έμφαση στα Ελληνοτουρκικά. Ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» και προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η πολιτική του κατευνασμού οδηγεί στην αποθράσυνση των γειτόνων, την ώρα, όπως δηλώνει, που η Άγκυρα θεσμοθετεί το αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

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( ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 11 το πρωί)

Δεδομένου ότι το θέμα της εκδήλωσης, «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», είναι ευρύ, εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προβεί σε εφ’ όλη της ύλης κριτική προς την κυβέρνηση… Από την οικονομία και την ακρίβεια έως την ιδεολογική στροφή της ΝΔ προς το κέντρο, το μεταναστευτικό, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Αυτό που μένει να φανεί, είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δείξει στην ομιλία του προς τη δημιουργία νέου κόμματος του, ή αν θα κρατήσει επί του παρόντος, «κλειστά τα χαρτιά» του.

Από το «Νόημα – Κρήτη», θα προσκληθούν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος της πρωτοβουλίας, είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου, που θα συμβάλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από επίκαιρα αλλά και διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα, τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος με πρωτοβουλία του Φραγκίσκου Λαμπρινού, του Ηλία Λυγερού, του Γρηγόρη Πασπάτη και του Γιάννη Ραμουτσάκη.

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