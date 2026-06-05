Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Πάνω από 400 άτομα έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε ένα 24ωρο, δημιουργώντας έντονη πίεση στις Λιμενικές Αρχές. Στο συνεχιζόμενο κύμα αφίξεων, έρχεται να προστεθεί ακόμη μία καραβιά, που σημειώθηκε τα ξημερώματα (05.06) στη Λούτρα του Δήμου Γόρτυνας.

56 αλλοδαποί, αναμεσά τους και δύο γυναίκες, αποβιβάστηκαν με βάρκα στην παράκτια περιοχή Λούτρα, κοντά στον Λέντα, κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές και το Λιμενικό Σώμα. Μετά την καταμέτρηση και τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Από εκεί θα γίνει η μεταγωγή τους σε επίσημο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στην ηπειρωτική χώρα. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν πάνω από 13 διαφορετικά περιστατικά, διασώζοντας εκατοντάδες ανθρώπους από την Ιεράπετρα μέχρι τη Γαύδο.

Η κατάσταση βρίσκεται στο ''κόκκινο'', καθώς τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου, καταγράφεται μια νέα έξαρση καθημερινών αφίξεων.

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