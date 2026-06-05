Κρήτη - Μεταναστευτικό: SOS από τους δημάρχους – Έκτακτη σύσκεψη της ΠΕΔ υπό το βάρος των ραγδαίων ροών

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές αρχές της Κρήτης, καθώς το νησί δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών ροών. Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης συγκαλεί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 14:00, κατεπείγουσα τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης και το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο.

Έκρηξη αφίξεων στο πρώτο πεντάμηνο

Η κατάσταση στο νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού περιγράφεται πλέον ως οριακή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έχουν ήδη ξεπεράσει σε απόλυτους αριθμούς το σύνολο των αφίξεων ολόκληρου του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Η αλλαγή των δρομολογίων από τα κυκλώματα των διακινητών έχει μετατρέψει την Κρήτη σε βασική πύλη εισόδου στην Ευρώπη.

Μπαράζ διασώσεων και πίεση στις υποδομές

Το τελευταίο 24ωρο ήταν ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται. Σχεδόν 400 άτομα εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε διάφορα σημεία, με πιο πρόσφατα τα περιστατικά με τους 56 παράτυπους μετανάστες που αφίχθηκαν στα Λούτρα στο νότιο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Παρασκευής και τους 74 που διασώθηκαν χθες το βράδυ νότια της Ιεράπετρας, καθώς επέβαιναν σε ακυβέρνητο σκάφος. Οι υποδομές προσωρινής φύλαξης στους δήμους του νησιού έχουν ξεπεράσει προ πολλού τη χωρητικότητά τους, αναγκάζοντας τις αρχές να επιστρατεύσουν κλειστά γυμναστήρια και δημόσιους χώρους.

"Όχι"των δημάρχων σε μόνιμες δομές

Το κλίμα ανάμεσα στους δημάρχους του νησιού είναι βαρύ. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη αναμένεται να επιβεβαιωθεί η κοινή και αδιαπραγμάτευτη γραμμή της ΠΕΔ Κρήτης: Κάθετη αντίθεση στη δημιουργία οποιασδήποτε μόνιμης δομής φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Οι αιρετοί της Κρήτης ξεκαθαρίζουν ότι το νησί στερείται των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών (υγείας, αστυνόμευσης και διοικητικής μέριμνας) για να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος, ενώ εκφράζονται φόβοι για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και την οικονομία. Ζητούν άμεση μεταγωγική παρέμβαση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε οι διασωθέντες να μεταφέρονται εντός λίγων 24ώρων σε οργανωμένες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η σημερινή απόφαση της ΠΕΔ αναμένεται να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Αθήνα, με τους δημάρχους να ζητούν άμεση χρηματοδότηση για τα έξοδα πρώτης ανάγκης και ξεκάθαρο πλάνο αποσυμφόρησης.

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