Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα δάνεια» -Έτσι θα υπολογίζονται οι τόκοι

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα δάνεια» που προβλέπει τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Η απόφαση που θεωρείται «σταθμός» για τους δανειολήπτες είχε ληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο κατά πλειοψηφία 35 - 12 υπέρ των αιτημάτων εκείνων που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Την ίδια άποψη είχε εκφράσει και η τέως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη κατά την εκδίκαση της υπόθεσης πέρυσι. Η άποψη της μειοψηφίας των Αρεοπαγιτών συντάχθηκε με τα νομικά επιχειρήματα των funds και των εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων δανείων» που ζητούσαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι που επιβαρύνει κατά πολύ τους δανειολήπτες.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει ανάσα σε περίπου 350 χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους και έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Πλέον, αναμένεται η ανάρτηση του σκεπτικού της απόφασης στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

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