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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη - μεταναστευτικό: Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες...
μετανάστες
clock 11:23 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε, νωρίστερα σήμερα, λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της δύναμης της Frontex, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία των μεταναστών στην περιοχή.

Οι 34 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο, υπό σημαία Μάλτας.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, πρόκειται να μετεπιβιβαστούν σε σκάφος της Frontex, το οποίο θα τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα ξημερώματα στα νότια της Γαύδου έφτασαν δύο λέμβοι με συνολικά 69 άτομα.

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