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ΚΡΗΤΗ
Μετανάστες, ξανά, νότια της Γαύδου - Διασώθηκαν δεκάδες άτομα
μετανάστες
clock 07:45 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Λέμβος με 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου τις προηγούμενες ώρες.

Ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, εντπίστηκε σήμερα το πρωί μία ακόμα λέμβος με 31 άτομα τα οποία μεταφέρονται στο  λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. 

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Γαυδος Μεταναστες
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