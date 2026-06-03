Ηράκλειο: Αναπνέει μόνο του και παίζει με τάμπλετ το 3χρονο κοριτσάκι

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ,μετά τα σοβά χτυπήματα που υπέστη στα Χανιά, καθώς οι γιατροί κατάφεραν να τη βγάλουν από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ενώ συνεχίζεται η στενή παρακολούθησή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης , μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο ekriti, το μικρό κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων, ωστόσο δεν είναι πλέον διασωληνωμένο και αναπνέει μόνο του, χωρίς τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τη νευρολογική του εικόνα. Όπως ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης, το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας, καθώς δεν μιλάει ακόμη, ενώ η επαφή του με το περιβάλλον δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί στο κοριτσάκι ένα τάμπλετ, με το οποίο περνά μέρος της ημέρας του βλέποντας παιδικά βίντεο και παίζοντας παιχνίδια από το κρεβάτι της ΜΕΘ Παίδων.

Η βελτίωση της κατάστασής του έρχεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας αφύπνισής του από την καταστολή, την οποία είχαν αποφασίσει οι θεράποντες ιατροί, επιχειρώντας να αξιολογήσουν την ανταπόκρισή του και τη νευρολογική του λειτουργία.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη

Το 3χρονο κορίτσι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν βαριά εγκεφαλική κάκωση και συγκεκριμένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κρίνοντας αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η εικόνα που παρουσίαζε το παιδί προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έντονο προβληματισμό στις αρχές και στους γιατρούς, καθώς εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδο υ, είχε αναφέρει δημόσια ότι το κοριτσάκι περιγραφόταν από τους θεράποντες ιατρούς ως «αρκετά κακοποιημένο», επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των ευρημάτων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Προφυλακισμένοι η μητέρα και ο σύντροφός της

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Χανίων.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξηγήσεις που έδωσαν κατά την απολογητική διαδικασία δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έλαβαν υπόψη τόσο τη βαρύτητα της υπόθεσης όσο και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την προφυλάκισή τους, οι δύο είχαν ήδη καταδικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για άλλα αδικήματα. Η 25χρονη μητέρα κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, ενώ ο 26χρονος σύντροφός της καταδικάστηκε επίσης σε τριετή φυλάκιση χωρίς αναστολή για παράνομη είσοδο στη χώρα.

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