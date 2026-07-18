Η Κρήτη υποδέχεται τον Παγκόσμιο Κρητικό Ελληνισμό στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών στα Χανιά

Με κεντρικό μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ανοίγει τις πύλες του από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου 2026 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, προσκαλώντας όλους τους Κρήτες και τους φίλους της Κρήτης να συμμετάσχουν σε μια μοναδική συνάντηση διαλόγου, γνώσης, πολιτισμού και συνεργασίας.

Μαζί με το παρόν δελτίο Τύπου δημοσιεύεται και το επίσημο διαφημιστικό βίντεο του Συνεδρίου: https://drive.google.com/file/d/1Qfnw5_XcTR6KK_UB61S9yt1Lhw1N7wOJ/view

Η είσοδος σε όλες τις κεντρικές ομιλίες και τις εισηγήσεις του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών καλεί τους πολίτες της Κρήτης, τους απόδημους Κρήτες που θα βρίσκονται στο νησί, καθώς και κάθε φίλο της Κρήτης, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση ιδεών, εμπειριών και προοπτικής.

Το Συνέδριο, που διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, αποτελεί τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Για τέσσερις ημέρες, προσωπικότητες από την Ελλάδα και κάθε γωνιά του κόσμου θα συναντηθούν στην Κρήτη για να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και προτάσεις γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νησιού.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πλαισιωθούν από εννέα κεντρικές ομιλίες κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της κοινωνικής προσφοράς και της Ομογένειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Σέβη Βολουδάκη, Άννα Διαμαντοπούλου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκος Χριστοδουλάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Αντώνης Αυγερινός, Κώστας Γιαννόπουλος, Νίκος Καστρινάκης και Σταύρος Αρναουτάκης. Παράλληλα, δεκάδες διακεκριμένοι εισηγητές από την Ελλάδα και τη Διασπορά θα συμμετάσχουν σε θεματικές ενότητες που αφορούν την Ομογένεια, την Οικονομία και την Ανάπτυξη, την Κλιματική Κρίση και το Περιβάλλον, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, καθώς και την Κοινωνική Ευθύνη και τον Εθελοντισμό.

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Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Ιουλίου με την Τελετή Έπαρσης των Σημαιών των Ομοσπονδιών-Μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο ιστορικό Φρούριο Φιρκά και θα συνεχιστούν με τη μεγάλη παραδοσιακή Στράτα στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό και συμβολικό καλωσόρισμα στους συνέδρους και τους επισκέπτες.

Από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου, η καρδιά του παγκόσμιου κρητικού ελληνισμού θα χτυπά στα Χανιά. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στη διεύθυνση www.wcc.gr. Όλοι οι εισηγητές του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Γιατί η πρόοδος της Κρήτης και η ευημερία των ανθρώπων της δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι κοινό όραμα και συλλογική ευθύνη όλων μας.

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