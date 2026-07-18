ΣΑΒ.18 Ιου 2026 12:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: "Επιασαν" γρήγορα τη φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας

Φωτιά Πυροσβεστική Πυρκαγιά
clock 09:35 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον Ξερόκαμπο Σητείας οι πυροσβέστες, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ηχησε το 112, ενώ κινητοποιήθηκαν μεγάλες επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, τα οποία δεν χρειάστηκε τελικά να επιχειρήσουν.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε Ζήρο και Ζάκρο, όπου δεν υπάρχουν σπίτια και καλλιέργειες.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση για προσοχή λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης

Μελιδοχώρι: Ο επίσημος απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά Ξερόκαμπος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis