Κρήτη: "Επιασαν" γρήγορα τη φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον Ξερόκαμπο Σητείας οι πυροσβέστες, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ηχησε το 112, ενώ κινητοποιήθηκαν μεγάλες επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, τα οποία δεν χρειάστηκε τελικά να επιχειρήσουν.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε Ζήρο και Ζάκρο, όπου δεν υπάρχουν σπίτια και καλλιέργειες.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση για προσοχή λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.

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