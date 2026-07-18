Ιταλία: Στη φυλακή ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που κυνήγησε και σκότωσε δύο ληστές

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινωνία στην Ιταλία, μετά την καταδίκη ενός 72χρονου κοσμηματοπώλη, ο οποίος το 2021 σκότωσε δύο ληστές που είχαν εισβάλει στο κατάστημά του. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε αυτή την εβδομάδα την έφεσή του κατά της ποινής φυλάκισης 14 ετών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο κοσμηματοπώλης, ο οποίος ονομάζεται Μάριο Ροτζέρο, σκότωσε δύο από τους δράστες και τραυμάτισε έναν τρίτο, το 2021. Οι τρεις άνδρες είχαν ληστέψει το μαγαζί του στο Γκριντσάνε Καβούρ, μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία.







Πλάνα από κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τον 72χρονο να βγαίνει από το κοσμηματοπωλείο του και να καταδιώκει τους τρεις άνδρες, αφού η ληστεία είχε ήδη ολοκληρωθεί, προτού τους πυροβολήσει με ένα πιστόλι που είχε κάτω από τον πάγκο.



Η σύζυγος και η κόρη του κοσμηματοπώλη βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα όταν οι ληστές εισέβαλαν, κρατώντας ένα ψεύτικο όπλο και ένα μαχαίρι.

Τον περασμένο Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την Τετάρτη, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του, επικυρώνοντας τις προηγούμενες αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες είχε ξεπεράσει τα όρια της νόμιμης άμυνας, καθώς η απειλή που συνιστούσαν οι ληστές είχε πλέον παρέλθει.

Η παρέμβαση των κομμάτων



Ο 72χρονος έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, τα οποία τάχθηκαν κατά της καταδίκης του, υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του.

Μάλιστα, ζήτησαν χθες την απονομή χάριτος, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ισόβια κάθειρξη, δεδομένης της ηλικίας του.

Με βάση τη Daily Mail, η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό στην κοινή γνώμη της Ιταλίας. Όσοι θεωρούν ότι είναι ένοχος υποστηρίζουν πως ο κοσμηματοπώλης ξεπέρασε τα όρια της νόμιμης άμυνας, όταν άνοιξε πυρ έξω από το κατάστημα.

Ο ίδιος επέμεινε στην αθωότητά του μέσω των σελίδων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες ακολουθούν χιλιάδες υποστηρικτές του, ενώ ζήτησε επίσης δωρεές για να καλύψει τα δικαστικά του έξοδα.







Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι παραδόθηκε στις αρχές την Πέμπτη, σε φυλακή στην πόλη Φοσάνο, στη βόρεια Ιταλία.

Μετά την οριστικοποίηση της καταδίκης του, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του και τους κάλεσε να συνεχίσουν τον αγώνα για αυτό που χαρακτήρισε ένα δικαστικό σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει «την ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα».

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