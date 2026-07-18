Ολυμπιακός: Φιλική νίκη με χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα, 3-1 τη Φορτούνα

Καλύτερο ντεμπούτο (έστω κι ανεπίσημο) δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ο Ζότα Σίλβα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν απολαυστικός στο φιλικό των «ερυθρόλευκων» με τη Φορτούνα Σιτάρντ (τρίτο των Πειραιωτών επί ολλανδικού εδάφους), σημειώνοντας και τα τρία γκολ στο άνετο 3-1 του Ολυμπιακού επί της ολλανδικής ομάδας.

Με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να είναι ακόμη σε άδεια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε χρόνο στην κορυφή της επίθεσης στον Γιώργο Μασούρα, κρατώντας εκτός ως το 77' τον Γιάρεμτσουκ και πολλούς από τους βασικούς του, διότι το Σάββατο (18/7, 16:30) ακολουθεί το μεγάλο φιλικό με τον Άγιαξ.

Αυτός που ξεχώρισε, ωστόσο ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ. Έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο σκοράροντας στο 20’ από κοντά με ωραίο γυριστό και στο 24’ με καταπληκτικό ψηλοκρεμαστό από ασίστ του Σιπιόνι. Κι έκλεισε τον κύκλο των τερμάτων του στο 58’ με πέναλτι, δύο λεπτά μετά τη μείωση του σκορ απ’ τον Οκίλι (56’).

Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολλούς «μικρούς» στην ενδεκάδα του, είχε συνολικά καλή εικόνα στον αγώνα κι έδειξε πως σιγά-σιγά αρχίζει να «λύνεται».

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Στουρνάρας, Σιώζιος, Κουτσίδης (77’ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32’ λ.τρ. Μπακούλας), Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ (77’ Ροντινέι), Ζότα Σίλβα, Μασούρας (77’ Γιάρεμτσουκ).



ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ (Ντάνι Μπούις): Μπράντερχορστ, Φαν Ότελε, Πέτερσον, Ντάλχαους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέφουικ, Χούμπνερ, Εγκμπέμου, Ιχατάρεν.