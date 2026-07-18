Μουντιάλ 2026: Γαλλία - Αγγλία απόψε για την τρίτη θέση

Γαλλία και Αγγλία δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» μία θέση στον τελικό του Mundial 2026, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από Ισπανία και Αργεντινή αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αναμετρώνται απόψε (18/7 - 00:00, ΕΡΤ 2), στα πλαίσια του μικρού τελικού, που θα καθορίσει την τρίτη θέση.

Για ακόμη μία φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, πρόκειται να δούμε τους δύο ηττημένους των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου να διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους, μία μέρα πριν τη σπουδαία μονομαχία για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμ δεν κατάφερε να εμφανιστεί όπως περίμενε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και όπως μας συνήθισε καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, που έδειχνε πραγματικά ασταμάτητη. Το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε όμως όχι απλά εμφανίστηκε διαβασμένο, αλλά κλείδωσε εξ ολοκλήρου την παραγωγή των Γάλλων, υποτάσσοντας τους στο τελικό 2-0, χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα από τη «φονική» τριάδα Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε.

Από την άλλη οι Άγγλοι, παρά το γεγονός ότι μέχρι να προηγηθούν με γκολ του Γκόρντον στο 55′ ο αγώνας ήταν απόλυτα ισορροπημένος, με το 1-0 υπέρ της υποχώρησε αρκετά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η εν λόγω παθογένεια να οδηγήσει σε επική ανατροπή, με υπογραφή Λιονέλ Μέσι, και οδυνηρό αποκλεισμό.

Έτσι αμφότερες θα αναμετρηθούν πια για το «χάλκινο μετάλλιο». Συγκεκριμένα, ο μικρός τελικός της τρίτης θέσης της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή (19/7), και θα διεξαχθεί στην πόλη του Μαϊάμι.

Σε αντίθεση με τον τελικό, η ώρα της εν λόγω αναμέτρησης είναι διαφορετική. Ο αγώνας που θα καθορίσει την τρίτη θέση είναι προγραμματισμένος για τις 00:00

Η προϊστορία σε μικρούς τελικούς

Η Αγγλία μετράει δύο ήττες σε ισάριθμους μικρούς τελικούς. Πιο συγκεκριμένα, το 1990, η αρμάδα του Μπόμπι Ρόμπσον, ηττήθηκε στα πέναλτι από την πρωταθλήτρια Γερμανία και έχασε με 2-1 στην Ιταλία από τη διοργανώτρια. Το 2018, έμεινε εκτός απ’ την Κροατία με γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς στην παράταση (2-1) και δεν κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση, χάνοντας «σβηστά» στη Ρωσία από το Βέλγιο (2-0).

Από την άλλη, η Γαλλία είχε αποκλειστεί με 5-2 στα ημιτελικά του 1958 στη Σουηδία και στο Μουντιάλ του… Φοντέν των 13ων τερμάτων… διέλυσε τη Δυτική Γερμανία στον μικρό τελικό με 6-3 , με τον επιθετικό της Ρεμς τότε, να πετυχαίνει τέσσερα γκολ.

Το 82’, η Γερμανία πήρε εκδίκηση στα ημιτελικά.Δύο γκολ των Ρουμενίγκε (102’) και Φίσερ (108’) στην παράταση, έστειλαν την παρτίδα στα πέναλτι στη Σεβίλλη, με τον Μποσίς να αστοχεί και τον Χρούμπες να βάζει το 12ο σουτ της διαδικασίας και να στέλνει τους Γάλλους στον μικρό τελικό εκεί που ηττήθηκαν με 3-2 από την Πολωνία. Στον τελευταίο τους πριν από εκείνον με την Αγγλία (1986), κέρδισαν το Βέλγιο με 4-2, μετά από παράταση, αφού αποκλείστηκαν για δεύτερη διαδοχική φορά στον ημιτελικό από τη Γερμανία.

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