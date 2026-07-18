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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 10ωρη επιχείρηση διάσωσης 52χρονου στην Αγία Ρουμέλη

εμακ
clock 07:10 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολύωρη και δύσκολη ήταν η επιχείρηση διάσωσης ενός 52χρονου Βέλγου ο οποίος αποπροσανατολίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ διέσχιζε το Φαράγγι της Σαμαριάς, σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Ρουμέλη.

Ο τουρίστας κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 χθες (Παρασκευή 17/7) στις 8 το βράδυ δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσει την πορεία του.

Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με πέντε στελέχη της ΕΜΑΚ και δύο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης οι οποίοι από τα Σφακιά, έφτασαν με πλωτό μέσο στην Αγία Ρουμέλη και από εκεί πεζή, μέσα στη νύχτα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τουρίστα.

Ο 52χρονος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στα Σφακιά.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 10 ώρες.

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Εμακ Αγία Ρουμέλη Φαράγγι Της Σαμαριάς
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