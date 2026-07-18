Τα ζώδια του Σαββάτου

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, οι τόνοι στη δουλειά ανεβαίνουν και νιώθεις πως με κάποιον τρόπο προσπαθούν να σε καπελώσουν ή απλά δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτό που έχεις κατά νου και στο πρόγραμμά σου. Κι εσύ όμως από την πλευρά σου είσαι αρκετά έντονος και απότομος, με σχόλια που δεν είναι και τα καλύτερα. Είναι σημαντικό να κάνεις ένα βήμα πίσω –ιδίως σε καταστάσεις όπου προκύπτουν εμπόδια– και να επανεξετάσεις τον τρόπο που κινείσαι. Η στήριξη που σου προσφέρεται σε διευκολύνει, αρκεί να ακούσεις. Επαφές με άτομα φαίνεται να δημιουργούν ευκολίες στο να προχωρήσουν τα πλάνα σου και να δουλέψεις παραπάνω σε επαγγελματικούς στόχους.

Ταύρος



Ταύρε μου, κάποια οικονομικά θέματα σε ζορίζουν σήμερα και νιώθεις πως δεν έχεις την άνεση να κάνεις αυτά που θες. Τα έξοδα που προκύπτουν δημιουργούν εκνευρισμό. Και στα προσωπικά σου, όμως, φαίνεται να υπάρχει υπερένταση και μια τάση να προσπαθείς να δεις αν έχει αλλάξει κάτι. Πιέζεις καταστάσεις. Μέσα από συζητήσεις όμως υπάρχει η δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις το τοπίο και να χαλαρώσεις, ενώ και τα ταξιδάκια σου οργανώνεις για να ξεφύγεις. Στη δουλειά υπάρχουν αλλαγές που δημιουργούν ανοίγματα και επεκτάσεις που, παρά το άγχος, φέρνουν νέα πράγματα.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα υπάρχει εκνευρισμός και νιώθεις υπερένταση για θέματα που αφορούν το σπίτι, που σ’ έχουν απ’ το πρωί σε μια τσίτα δύσκολα διαχειρίσιμη. Τα νεύρα σου είναι τεντωμένα με αρκετά πράγματα και δεν έχεις την ψυχραιμία να τα δεις χαλαρά, ενώ η πίεση που υπάρχει φαίνεται να είναι κάπως αφόρητη για τη μενταλιτέ σου. Στη δουλειά κάποια πράγματα αποδεικνύονται πιο απαιτητικά απ’ ό,τι περίμενες και μετανιώνεις για επιλογές που έχεις κάνει. Ωστόσο, είναι εύκολο να τα βάλεις σε σειρά, αρκεί να δώσεις προσοχή σε εναλλακτικές που σου προτείνονται και να μην κολλήσει το κεφάλι σου.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, οι συζητήσεις που κάνεις φαίνεται να δημιουργούν εντάσεις, αλλά και να φέρνουν αποκαλύψεις που σε πιάνουν απροετοίμαστο. Τα πράγματα είναι απαιτητικά και χρειάζεται να κινηθείς άμεσα, χωρίς πανικό και υπερβολές όμως, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Το καλό είναι πως είσαι σε θέση να κάνεις κάποιες επαφές που θα σου δώσουν λύσεις και υποστήριξη, αλλά και κάποιες εναλλακτικές που δεν είχες σκεφτεί. Δικές σου παρασκηνιακές κινήσεις αλλάζουν το σκηνικό από σήμερα και μπορεί να φέρουν σημαντικές εξελίξεις στην επιρροή αλλά και στα οικονομικά σου.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα βιάζεσαι κάπως παραπάνω να δεις αποτελέσματα από κινήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα και η αλήθεια είναι πως δεν έχεις ιδιαίτερη υπομονή. οικονομικά θέματα φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα κι αυτό σου δημιουργεί εκνευρισμό και ένταση, γιατί νιώθεις πως δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις, με αποτέλεσμα να εκτεθείς. Όμως, αυτό είναι καθαρά δική σου σκέψη. Κάποιες επαφές της τελευταίας στιγμής που θα κάνεις φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στο να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου, και μάλιστα με άνεση. Επίσης, κάποιες συνεργασίες αλλάζουν μορφή ή σου δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνεις το δίκτυό σου καλύτερα.

Παρθένος



Παρθένε μου, από το πρωί σήμερα είσαι σε υπερένταση κι ο εκνευρισμός που υπάρχει στη δουλειά φαίνεται να δοκιμάζει την υπομονή σου. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να δεις τα πράγματα από απόσταση για να μπορέσεις να τα κατανοήσεις καλύτερα, χωρίς να καταλήξεις σε αυστηρά συμπεράσματα. Προσπάθησε επίσης να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις σου, αλλά και να οργανωθείς καλύτερα για να ανακτήσεις τον έλεγχο καταστάσεων, χωρίς να χρειαστεί να πιεστείς ή να κινηθείς σπασμωδικά και αντιδραστικά.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, αρκετή ένταση και νεύρα υπάρχουν από το πρωί. Η υπερένταση που έχεις φέρνει στην επιφάνεια εκνευρισμό και κάποια πράγματα που δεν έχεις πει το τελευταίο διάστημα, με τη μορφή ξεσπασμάτων κυρίως. Η κούραση είναι αρκετή και το ότι προσαρμόζεσαι στα θέλω των άλλων σε έχει φέρει στο μη περαιτέρω. Κάπου πρέπει να βάλεις τα δικά σου όρια και δυσκολεύεσαι. Το καλό στη δουλειά είναι πως έχεις κάποιες ευκαιρίες να δουλέψεις σόλο και να κινηθείς όπως θέλεις, χωρίς παρεμβάσεις. Επίσης, παρασκηνιακές επαφές μπορεί να ανοίξουν πόρτες. Αν κινηθείς σωστά και όχι αντιδραστικά, οι ριζικές αλλαγές που θέλεις να κάνεις μπαίνουν σε ροή.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις με φίλους ή ένα περίεργο κλίμα μέσα στην παρέα που δεν σ’ αφήνει να χαλαρώσεις και να λειτουργήσεις με ηρεμία. Τα σχόλια που γίνονται σε ενοχλούν και σε εκνευρίζουν αρκετά κι αυτό δεν το αφήνεις εύκολα να περάσει έτσι. Είναι σημαντικό να αποφύγεις έντονες συζητήσεις, αλλά και να κολλήσεις σε αχρείαστα που θα πουν οι άλλοι για χιούμορ. Αντιθέτως, εξέτασε τις ευκαιρίες που προκύπτουν και ασχολήσου περισσότερο με το να δεις εναλλακτικές που θα βοηθήσουν τα πλάνα σου. Επίσης, μια πρόταση για ταξιδάκι ίσως πέσει στο τραπέζι.

Τοξότης



Τοξότη μου, στη δουλειά το κλίμα μυρίζει κάπως μπαρούτι από το πρωί και η ένταση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δεν αργεί να κάνει την εμφάνισή της με συνεργάτες. Αν είσαι σε φάση που θες να επισημάνεις πως οι συμπεριφορές που δέχεσαι δεν είναι κάτι που θα ανεχτείς για πολύ ακόμα –που θα το επισημάνεις– είναι σημαντικό να μη χάσεις την ψυχραιμία σου και να μην αρχίσεις τις υπερβολές. Συνεννοήσεις για οικονομικά θέματα και επαφές με σημαντικά άτομα αλλάζουν ευνοϊκά τα δεδομένα σε συνεργασίες από σήμερα και για το επόμενο διάστημα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, θέλει προσοχή στο πώς κινείσαι μέσα σε συζητήσεις. Ειδικά πάνω στη δουλειά, οι απαιτήσεις που έχεις είναι αρκετές και ο τρόπος που θα εκφράσεις αυτά που σ’ ενοχλούν και σε προβληματίζουν είναι κάπως έντονος, αλλά και επιτακτικός. Η αίσθηση πως θα εκτεθείς μέσα από λάθη τρίτων σε κάνει αρκετά απόλυτο και σκληρό, κι αυτό φέρνει εντάσεις. Υπάρχουν όμως συνεργάτες που σου εξηγούν πιο αναλυτικά τα πράγματα και, καθώς έχεις μια πιο πλήρη εικόνα, χαλαρώνεις και προσφέρεις όπου μπορείς για να κερδίσετε χρόνο. Αλλαγές στο πρόγραμμα και σε ρουτίνες δημιουργούν νέα δεδομένα, αλλά και ευκολίες στη δουλειά και τα οικονομικά.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, εντάσεις που προκύπτουν μέσα στη μέρα σε κάνουν να πάρεις αποστάσεις και να λειτουργείς πιο επιφυλακτικά απέναντι σε άτομα. Το πείσμα και τα νεύρα σου θέλουν λίγη προσοχή σήμερα, καθώς το ότι δεν κολλάς να μπεις σε αντιπαραθέσεις δεν είναι και το καλύτερο για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Επίσης, οι βαριές κουβέντες τα περιπλέκουν. Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη δουλειά και να οργανώσεις το πρόγραμμά σου καλύτερα, ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όσο το δυνατό περισσότερες υποχρεώσεις που έχεις. Επίσης, οι ιδέες σου ακούγονται και ενισχύεται η εικόνα σου.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα δεν έχεις διάθεση για ιδιαίτερες επαφές, ιδίως με όσους αντιλαμβάνεσαι από νωρίς πως θα υπάρξουν προστριβές και εντάσεις. Είναι καλύτερο να κρατήσεις αποστάσεις και να δεις πώς μπορείς να δουλέψεις τα πράγματα μόνος σου, αλλά και να οργανωθείς ώστε να καλύψεις όσο περισσότερα ενδεχόμενα δημιουργούνται στο κεφάλι σου. Επίσης, καλό είναι να οριοθετήσεις καταστάσεις σε συνεργασίες ή να κάνεις συζητήσεις μέσα στη σχέση που θα βοηθήσουν το κλίμα να χαλαρώσει, αλλά θα σου δώσουν και τον χώρο που χρειάζεσαι για να αποσυμπιεστείς.