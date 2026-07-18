Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας μετά τις 24 Ιουλίου

Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρίσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων αναμένεται να διενεργήσει η Εφορία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, στις 24 Ιουλίου 2026.

Όσοι λοιπόν πιαστούν στη “τσιμπίδα “της φορολογικής διοίκησης θα κληθούν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του έξτρα φόρου. Το ποσό των προστίμων θα διαμορφωθεί από τη διαφορά φόρου που θα προκύψει μετά τον έλεγχο και από το είδος της δήλωσης.

Σημειώνεται δε πως στις επιβαρύνσεις για τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται τα πρόστιμα αλλά και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής. Αυτοί σήμερα διαμορφώνονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο υπολογισμός τους γίνεται επί του φόρου, του οποίου η δήλωση δεν έγινε εμπρόθεσμα. Αυτό μπορεί να “φουσκώσει” το τελικό ποσό της οφειλής, κυρίως όταν οι παραλείψεις αφορούν παλαιότερες φορολογικές χρήσεις.

Αντιμέτωποι με “τσουχτερά” πρόστιμα θα βρεθούν οι παραβάτες.

Ειδικότερα:

Ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος: Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με κλιμακωτό τρόπο επί της διαφοράς του κύριου φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο. Αναλυτικά:

10% είναι το πρόστιμο επί της διαφοράς, όταν αυτή αντιστοιχεί στο 5% έως 20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου.



25% είναι το πρόστιμο, όταν η διαφορά ξεπερνά το 20% και φτάνει έως το 50% του φόρου.



50% είναι το πρόστιμο επί της διαφοράς, όταν ο πρόσθετος φόρος ξεπερνά το 50% του φόρου που είχε δηλωθεί αρχικά.



Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις χωρίς φόρο προς καταβολή: Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 ευρώ έως 500 ευρώ για δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος αλλά και για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις. Αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογουμένου και τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων: Το πρόστιμο καθορίζεται στο 50% της διαφοράς φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο.

Ανακριβής δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9): Το πρόστιμο για τους παραβάτες είναι 100 ευρώ. Ωστόσο, όταν οι ίδιες μεταβολές επαναλαμβάνονται σε δηλώσεις περισσότερων ετών, τότε επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο αλλά υπό προϋποθέσεις.

Οι διορθώσεις

Υπενθυμίζεται πως, έως τις 24 Ιουλίου μπορούν οι πολίτες να υποβάλου τη τροποποιητική δήλωση τους χωρίς την επιβολή προστίμου. Η προθεσμία αυτή αφορά όσους θέλουν να “τσεκάρουν “ξανά τα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων και να διορθώσουν τυχόν λάθη που έχουν προκύψει.

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