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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Κολοκυθοανθοί γεμιστοί με ρύζι και μυρωδικά

κολοκυθοανθοί, φέτα, φαγητό
clock 08:48 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

25- 30 φρέσκοι κολοκυθοανθοί

1 1/2 φλ. τσαγιού ρύζι καρολίνα ή γλασέ

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 ώριμη ντομάτα τριμμένη

3/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 ποτήρι νερό

Εκτέλεση

Καθαρίστε προσεκτικά τους κολοκυθοανθούς, αφαιρέστε το εσωτερικό τους μέρος και πλύντε τους απαλά. Αφήστε τους ανάποδα σε μια πετσέτα ώστε να στραγγίξουν.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε το ρύζι με τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τον άνηθο, τον δυόσμο, τον μαϊντανό και την τριμμένη ντομάτα. Προσθέστε το μισό ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατέψτε καλά ώστε να ενωθούν όλα τα αρώματα.

Γεμίστε κάθε κολοκυθοανθό με μικρή ποσότητα από τη γέμιση, καθώς το ρύζι θα φουσκώσει κατά το μαγείρεμα. Κλείστε απαλά τα πέταλα του άνθους προς τα μέσα και τοποθετήστε τους κολοκυθοανθούς κυκλικά σε μια φαρδιά κατσαρόλα, κοντά τον έναν στον άλλο, ώστε να παραμείνουν σταθεροί.

Περιχύστε τους με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και το νερό. Σκεπάστε τους με ένα πιάτο για να μην ανοίξουν κατά το βράσιμο και μαγειρέψτε τους σε χαμηλή φωτιά για περίπου 35- 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.

Αφήστε τους να σταθούν για λίγα λεπτά πριν τους σερβίρετε. Απολαύστε τους χλιαρούς ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεύοντάς τους με στραγγιστό γιαούρτι.

Πηγή: newsbeast.gr

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